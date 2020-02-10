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Туреччина збереже військову присутність в Ідлібі

Новини » В світі     10.02.2020 - 17:03
Туреччина збереже військову присутність в Ідлібі
Фото: турецькі війська в Ідлібі (aa.com.tr)

Турецька армія завдала удар через обстріли в Ідлібі

Туреччина збереже військову присутність в зоні деескалації в сирійському місті Ідліб і планує відповісти на будь-які дії, що порушують норми міжнародного права. Про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай Twitter.

За його словами, турецькі військовослужбовці знаходяться в регіоні для забезпечення безпеки місцевого населення.

"Турецькі військовослужбовці будуть продовжувати перебувати в регіоні і давати необхідні відповіді тим, хто не дотримується міжнародне право", - написав Октай.

Також віце-президент Туреччини зазначив, що турецька армія завдала удар по району, звідки був здійснений обстріл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 лютого сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті чого загинули п'ятеро військових. У зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

Також РБК-Україна писало, що Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією. Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем ООН, конфлікт в Сирії повинен бути вирішена дипломатичним шляхом.

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