В Сирии сбит вертолет армии Асада

Фото: вертолет Ми-17 (wikipedia.org)

В результате атаки погиб пилот

В провинции Идлиб (Сирия) сбит вертолет сирийской армии. Об этом заявили в командовании сирийских оппозиционных сил, которые ведут бои против войск президента Башара Асада, передает Reuters.

Согласно информации командования сирийских оппозиционных сил, вертолет Ми-8 упал южнее города Идлиб, на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб. Были ли в вертолете еще люди – не сообщаются.

Напомним, сегодня, 10 февраля, сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате обстрела погибли пятеро военных, в связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.

Вооруженные силы Турции заявили о нанесении ударов по 115 целям армии сирийского президента Башара Асада в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.

Также сообщалось, что Турция сохранит военное присутствие в сирийском городе Идлиб и планирует ответить на любые действия, нарушающие нормы международного права.

РБК-Украина писало, что Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией. Как отметили в Министерстве иностранных дел Ирана после встречи со специальным посланником ООН, конфликт в Сирии должен быть решен дипломатическим путем.