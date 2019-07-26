В Україні оголошено штормове попередження

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Карпатах та у Закарпатті очікуються значні дощі

Погода в Україні сьогодні, 26 липня, погіршиться у західних областях країни та на Закарпатті. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, у західних областях очікуються грози, місцями град та шквали, в Карпатах та в Закарпатті значні дощі.

"У найближчу годину і до кінця доби 26 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та в Закарпатті значні дощі (1 рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Фото: прогноз погоди на 26 липня

Зазначимо, 26 липня в Україні очікується спека до +31, а вночі у східних, Волинській, Рівненській, Житомирській областях, а вдень в Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі +12 +17 градусів, на узбережжі морів до +20. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, а на півдні країни до +26 +31 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, Наталка Діденко зазначила, що 27 та 28 липня в Україні очікується потепління, але вже з понеділка, 29 липня, знову похолодає.

Ще, сьогодні, 26 липня, по всій Україні, крім Чернігівської та Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.