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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    26.07.2019 - 15:41
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Карпатах и Закарпатье ожидаются значительные дожди

Погода в Украине сегодня, 26 июля, ухудшится в западных областях страны и на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы, в Карпатах и в Закарпатье значительные дожди.

"В ближайший час и до конца суток 26 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и в Закарпатье значительные дожди (1 уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено штормовое предупреждениеФото: прпогноз погоды на 26 июля

Отметим, 26 июля в Украине ожидается жара до +31, а ночью в восточных, Волынской, Ровенской, Житомирской областях, а днем в Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +12 +17 градусов, на побережье морей до +20. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, на юге страны до +26 +31 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, Наталья Диденко отметила, что 27 и 28 июля в Украине ожидается потепление, но уже с понедельника, 29 июля, снова похолодает.

Еще, сегодня, 26 июля, по всей Украине, кроме Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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