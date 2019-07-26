Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході, сході та в центрі країни сьогодні дощі з грозами

Погода в Україні 26 липня погіршиться у західних, східних та центральних областях, на півдні країни сонячно. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході, сході та в центрі країни сьогодні дощі з грозами. У західних областях температура повітря вдень досягне +23+26, вночі очкується +13+16. У центральних областях - +24+26, вночі +13+15.

На сході України сьогодні дощі з грозами, температура повітря вдень складе +23+26, вночі очікується +14+16. У південних областях сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі +17+19. У Криму та Кримській областя мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +17+19.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні +24+26. Можливі дощі та грози.