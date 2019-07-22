Синоптики попереджають про грози найближчими днями

Погода у Києві сьогодні буде дощовою та в деяких місцях з грозою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС, 22 липня вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей будуть грози.

"23 липня у південній частині, вдень також і у східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с ( 1 рівень небезпечності, жовтий)", - попереджає ДСНС.

Фото: прогноз погоди в Україні 22 липня

Нагадаємо, у Києві на сьогодні оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, в найближчі години з утриманням до кінця дня, 22 липня, очікується гроза, температура від +26 до +28, можливе посилення вітру до 24 м/с. У разі посилення вітру киянам рекомендують щільно закрити всі вікна, триматися подалі від рекламних щитів та уникати перебування поблизу великих дерев.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків до кінця тижня в Україні очікується дощова погода, можливе похолодання. Найтепліше протягом тижня буде на півдні країни.

Крім того, за даними синоптика Наталки Діденко, в Україну йде новий атмосферний фронт, який принесе з собою дощі і похолодання.