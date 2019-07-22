У Києві на сьогодні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві сьогодні дощ і гроза

Погода у Києві сьогодні очікується дощовою, з посиленням вітру до 24 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, в найближчі години з утриманням до кінця дня, 22 липня, очікується гроза, температура від +26 до +28, можливе посилення вітру до 24 м/с. У разі посилення вітру киянам рекомендують щільно закрити всі вікна, триматися подалі від рекламних щитів та уникати перебування поблизу великих дерев.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, наразі до Києва наблизився атмосферний фронт, який вже на західних околицях Києва. У столиці очікується дощ і гроза.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 липня, по Україні очікується дощова погода: грози очікуються на заході, півночі, центрі та більшості південних областей, температура повітря місцями досягне +32.

Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків до кінця тижня в Україні очікується дощова погода, можливе похолодання. Найтепліше протягом тижня буде на півдні країни.