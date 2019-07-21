На Україну насувається новий атмосферний фронт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікується дощі та похолодання

Погода в Україні найближчими днями очікується дощовою, оскільки в країну прийде атмосферний фронт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як повідомила Діденко, атмосферний фронт прийде в Україну завтра, 22 липня.

"Атмосферний фронт у понеділок зумовить в західних та північних областях України короткочасні дощі, місцями з грозами. Під час гроз дощ може посилитися. Фронт поступово переміщуватиметься на схід, південний схід, тому завтра ввечері опади досягнуть Одеської області та центральних областей, окрім Дніпропетровської області", - повідомила вона, зазначивши, що суха сонячна погода завтра очікуються на сході та у на більшості території півдня.

Синоптик додала, що завтра очікується до +30 градусів тепла, на заході - до +28, на півдні та сході очікується до +33 градуси. Разом з тим, на півночі та у Київській області очікується похолодання - максимум +25.

"У Києві 22 липня очікуються періодичні короткочасні дощі, грози. Температура повітря найближчої ночі +15+19 градусів, завтра вдень +25+27 градусів. У вівторок, 23 липня, у більшості областей України, включно з Києвом, температура повітря відчутно знизиться", - додала вона.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повертаються дощі. Зокрема, 22 липня дощі накриють майже всю країну, сухо буде лише у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та у Криму.