Синоптики предупреждают о грозах в ближайшие дни

Погода в Киеве сегодня будет дождливой и в некоторых местах с грозой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ГСЧС, 22 июля днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей будут грозы.

"23 июля в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с ( 1 уровень опасности, желтый)", - предупреждает ГСЧС.

Фото: прогноз погоды в Украине 22 июля

Напомним, в Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца дня, 22 июля, ожидается гроза, температура от +26 до +28, возможно усиление ветра до 24 м/сек. В случае усиления ветра киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков до конца недели в Украине ожидается дождливая погода, возможно похолодание. Теплее всего в течение недели будет на юге страны.

Кроме того, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украину идет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и похолодание.