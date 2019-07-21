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Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 19:30
Синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

22-26 липня в Україні очікуються дощі

Погода в Україні 22-26 липня очікується дощовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 22 липня

У понеділок, 22 липня, опадів не очікується лише в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Завтра вдень очікується до +32 градусів тепла, вночі мінімальна температура складе +13.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні 23 липня

У вівторок, 23 липня, практично по всій Україні дощі, сухо буде лише у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях. Вдень повітря прогріється до +29, вночі температура опуститься до +12.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні 24 липня

У середу, 24 липня, сухо буде лише на заході, у всіх інших областях - дощі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів, мінімальна температура становитиме +21. Вночі температура від +12.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні 25 липня

У четвер, 25 липня, дощі обійдуть лише Київ, Чернігів та Одесу, у всіх інших регіонах очікуються грози. Температура повітря вдень - від +23 до +28, вночі температура опуститься до +12.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні 26 липня

У п'ятницю, 26 липня, в Україні очікуються дощі практично по всій території країни, сухо буде тільки на півдні та в Криму. Денна температура повітря становитиме від +23 до +28, найтепліше на півдні, вночі температура повітря подекуди опуститься до +12.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптика Наталки Діденко, в Україну йде новий атмосферний фронт, який принесе з собою дощі і похолодання.

На Київ насувається гроза Сьогодні в Україні спека досягне +32
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