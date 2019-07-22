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Сьогодні Україну накриє дощова погода

Новини » Суспільство    22.07.2019 - 08:00
Сьогодні Україну накриє дощова погода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощі з грозами, вдень до +28

Погода в Україні сьогодні, 22 липня, принесе дощі з грозами в західні, північні, центральні та більшість південних областей, температура повітря місцями досягне +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі з грозами охоплять майже всю територію країни, без опадів буде лише на сході та Херсонській області, а також в Криму. Температура вдень у південних областях досягне +32, на іншій території коливатиметься від +25 до +29. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20.

У Криму сьогодні очікується переважно хмарна погода, але з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +31, вночі термометри покажуть від +16 до +18.

Сьогодні Україну накриє дощова погода

Погода у Києві на сьогодні

У столиці понеділок також не мине без опадів, подекуди з грозою. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28, вночі очікується +16...+18. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Сьогодні Україну накриє дощова погода

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