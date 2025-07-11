Дожди с грозами снова надвигаются на Украину: где ожидать непогоды на выходных

В субботу, 12 июля, часть Украины попадет под влияние дождей и гроз. Температура воздуха будет сильно колебаться в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Где будет идти дождь

По ее прогнозу, в субботу в Украине снова ожидаются дожди с грозами, которые охватят ряд регионов. В первой половине дня осадки вероятны на западе страны, в частности во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областях.

К вечеру дожди и грозы сместятся на центр и восток - прогнозируются в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Киеве большую часть дня ожидается сухая и теплая погода, но вечером возможен дождь с грозой.

На остальной территории - в частности во многих южных и центральных регионах - погода останется сухой.

Какая температура

Как сообщила Диденко, температура воздуха в Украине будет сильно колебаться в зависимости от региона. Жарче всего будет на востоке и юго-востоке страны - в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в части Херсонщины и степном Крыму. Здесь столбики термометров поднимутся до +33...+38°C.

На западе Украины - совсем другая картина. Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и других западных областях ожидается комфортная температура в пределах +21...+25°C.

Север Украины тоже будет иметь небольшую "передышку" от летней жары: +24...+28°C. В центральных областях температура распределится так:

Винницкая область: +22...+24°C,

Черкасская, Полтавская области: +25...+29°C,

Кировоградская область (Кропивницкий и районы): +26...+30°C,

Днепропетровская область: +30...+35°C.

На юге страны, в частности в Одесской, Николаевской и части Херсонской области, температура составит +30...+33°C, а на Запорожье и в степном Крыму - до +37°C.

Погода на 13 июля

По словам Наталки Диденко, синоптическая ситуация в воскресенье особо не изменится - дожди будут продолжаться в некоторых регионах, а жара будет медленно держаться на востоке и юге.