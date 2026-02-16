Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедица

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях во вторник, 17 февраля. Тем временем температура воздуха в некоторых областях ночью может упасть до -19°C.
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, 17 февраля опасные метеорологические явления вероятны в большинстве областей.
Речь идет о гололедице на дорогах страны (кроме юга и юго-востока).
"І уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в целом погода в течение суток 17 февраля будет облачной, с прояснениями.
Снег и дождь вероятны:
Ветер во вторник будет преимущественно восточным, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Между тем днем 17 февраля температуру воздуха прогнозируют такую:
По территории города Киева и Киевской области погода во вторник, 17 февраля, также будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.
При этом жителей и гостей региона предупреждают об опасной гололедице на дорогах.
Ветер ожидается преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
Температура воздуха по Киевской области:
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, несмотря на то, что завтра похолодание в Украине окрепнет, дальше погода может снова резко измениться.
"Послезавтра (в среду, 18 февраля, - Ред.) - снова очередной южный циклон с Балкан", - объяснила эксперт.
Она уточнила, что из-за этого снова могут быть:
В Киеве этот очередной циклон, по словам Диденко, принесет "осложнение погоды и повышение температуры воздуха".
"Метеопаты, вы и так все понимаете. Коммунальщики, водители - тем более. Напоминаю, что южные циклоны имеют такую характерную особенность - ходят "сериями", - отметила специалист.
