RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедица

Погода в Украине завтра может быть опасной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях во вторник, 17 февраля. Тем временем температура воздуха в некоторых областях ночью может упасть до -19°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Почему погода в Украине завтра будет опасной

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, 17 февраля опасные метеорологические явления вероятны в большинстве областей.

Речь идет о гололедице на дорогах страны (кроме юга и юго-востока).

"І уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеоявлениях 17 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с осадками и температурой воздуха

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в целом погода в течение суток 17 февраля будет облачной, с прояснениями.

Снег и дождь вероятны:

  • ночью - в Крыму;
  • днем - в южной и юго-восточной частях Украины (местами там может быть также гололед).

Ветер во вторник будет преимущественно восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем по Украине - от 6 до 11 градусов мороза;
  • в северных областях - от 14 до 19 градусов мороза;
  • на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 1 до 6 градусов мороза.

Между тем днем 17 февраля температуру воздуха прогнозируют такую:

  • в среднем по Украине - от 0 до 5 градусов мороза;
  • в северных областях - от 5 до 10 градусов мороза;
  • на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 0 до 3 градусов тепла;
  • в Крыму - до +7 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды по Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода во вторник, 17 февраля, также будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.

При этом жителей и гостей региона предупреждают об опасной гололедице на дорогах.

Ветер ожидается преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - 14-16 градусов мороза;
  • днем - 7-9 градусов мороза.

Температура воздуха по Киевской области:

  • ночью - 14-19 градусов мороза;
  • днем - 5-10 градусов мороза.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что может быть с погодой в Украине дальше

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, несмотря на то, что завтра похолодание в Украине окрепнет, дальше погода может снова резко измениться.

"Послезавтра (в среду, 18 февраля, - Ред.) - снова очередной южный циклон с Балкан", - объяснила эксперт.

Она уточнила, что из-за этого снова могут быть:

  • снегопады;
  • метели;
  • сильный ветер.

В Киеве этот очередной циклон, по словам Диденко, принесет "осложнение погоды и повышение температуры воздуха".

"Метеопаты, вы и так все понимаете. Коммунальщики, водители - тем более. Напоминаю, что южные циклоны имеют такую характерную особенность - ходят "сериями", - отметила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, как нужно действовать, чтобы уберечь жизнь в случае, если человек провалился под лед.

Кроме того, мы сообщали о неочевидной опасности во время оттепели и как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Читайте также, когда и почему именно небо в разных областях Украины заиграло редкими красками.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог