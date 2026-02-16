Синоптики попередили про небезпечну погоду: де в Україні завтра до -19 та ожеледиця

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища у вівторок, 17 лютого. Тим часом температура повітря у деяких областях вночі може впасти до -19°C.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, 17 лютого небезпечні метеорологічні явища ймовірні у більшості областей.
Йдеться про ожеледицю на дорогах країни (крім півдня та південного сходу).
"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в цілому погода впродовж доби 17 лютого буде хмарною, з проясненнями.
Сніг і дощ ймовірні:
Вітер у вівторок буде переважно східним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Тим часом вдень 17 лютого температуру повітря прогнозують таку:
По території міста Києва та Київської області погода у вівторок, 17 лютого, також буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.
При цьому мешканців і гостей регіону попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах.
Вітер очікується переважно східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
Температура повітря по Київській області:
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, попри те, що завтра похолодання в Україні зміцніє, далі погода може знову різко змінитись.
"Післязавтра (у середу, 18 лютого, - Ред.) - знову черговий південний циклон із Балкан", - пояснила експерт.
Вона уточнила, що через це знову можуть бути:
У Києві цей черговий циклон, за словами Діденко, принесе "ускладнення погоди та підвищення температури повітря".
"Метеопати, ви й так все розумієте. Комунальники, водії - тим паче. Нагадую, що південні циклони мають таку характерну особливість - ходять "серіями", - зауважила спеціаліст.
