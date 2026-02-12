Синоптики предупредили об опасности: где в Украине завтра непогода и когда снова похолодает
Несмотря на приход долгожданного потепления, погода в Украине завтра местами будет опасной. Синоптики объяснили, к чему готовиться жителям разных областей и рассказали, когда может быть кратковременное похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Уровень опасности: во многих областях Украины на завтра объявлен "желтый" уровень опасности из-за различных погодных явлений.
- Температурные "плюсы": потеплеет завтра по всей территории Украины, тогда как в отдельных регионах температура поднимется до почти весенних отметок.
- Изменение курса: после периода относительного тепла без осадков погодные условия в Украине могут резко осложниться.
Опасные явления завтра: предупреждение УкрГМЦ
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, 13 февраля в некоторых регионах вероятны опасные метеорологические явления.
Речь идет о существенном тумане (с видимостью 200-500 м) ночью и утром:
- в центральных областях;
- в большинстве южных областей.
"I уровень опасности, желтый", - объяснили украинцам.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеоявлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Кроме того, в Закарпатской области ожидаются опасные гидрологические явления.
Так, на реке Боржава (близ села Верхние Реметы) продолжится повышение уровней воды на 2,0-2,2 м (над уровнем воды на 8 часов 12 февраля).
"С начальным выходом воды на пойму", - заметили специалисты УкрГМЦ.
Уточняется, что речь идет также о I уровне опасности (желтом).
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тем временем в горах была объявлена снеголавинная опасность.
Украинцам объяснили, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в связи с оттепелью и осадками:
- на высокогорье Ивано-Франковской области;
- на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где в Украине завтра возможны осадки
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в течение пятницы, 13 февраля, ожидается в основном облачная.
"Облачное небо, относительно теплую погоду будут обусловливать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса", - обьяснили специалисты.
Небольшой дождь при этом может быть:
- на юге Украины;
- днем - также на востоке и крайнем западе страны.
На остальной территории - без осадков.
Особое внимание синоптики советуют обратить на то, что на дорогах (кроме юга) местами будет гололедица. Поэтому нужно быть внимательными во время движения.
"Ветер - юго-восточного направления, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с", - добавили в УкрГМЦ.
Чего ждать от температуры воздуха
Температурный режим в Украине в течение суток в среднем ожидается:
- ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (в восточных областях - в пределах 0-5 градусов мороза);
- днем - от 0 до 5 градусов тепла.
Еще теплее будет на Закарпатье и юге страны:
- ночью - от 1 до 6 градусов тепла;
- днем - от 4 до 9 градусов выше нуля.
Тем временем в Крыму может быть до +15°C.
Прогноз погоды по Украине на 13 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоды по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода завтра также будет облачной. Без осадков.
Ночью и утром по области местами туман. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - около 0 градусов по Цельсию;
- днем - от 1 до 3 градусов тепла.
Температура воздуха по области:
- ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- днем - от 0 до 5 градусов тепла.
Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Как может ухудшиться погода в Украине позже
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время в Украине (на фоне потепления) могут быть опасными:
- сосульки;
- оползни массивов снега с крыш;
- лужи со льдом, который "маскируется";
- иногда - ледоход и размывание прорубей (чего никак нельзя игнорировать рыбакам).
При этом позже - в течение 15-16 февраля (согласно предварительным прогнозам) - в Украину переместится активный циклон с юго-запада, который обусловит резкое осложнение погодных условий:
- дождь с переходом в мокрый снег и снег;
- сильные осадки;
- налипание мокрого снега;
- штормовой ветер.
"16-18 февраля ожидается кратковременное похолодание", - подытожила Диденко в своем Facebook.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
