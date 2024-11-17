Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 17 ноября, в Украине будет без дождей и снега. Максимально температура поднимется до 11° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, в Карпатах и ​​Закарпатье 0-6° мороза; днем в Украине 3-9° тепла, в воскресенье до 11° тепла.

В большинстве областей без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине

До прихода зимы в Украину сталось меньше двух недель. Ранее синоптик Наталка Диденко, анализируя погоду на 17 ноября, рассказывала, что холоднее всего в Украине 17 ноября будет в Харьковской области. Кроме того, она назвала и регионы, где будет теплее всего.

В ближайшие дни погода в Украине изменится в худшую сторону и будет сильно отличаться от погоды в Украине еще неделю назад, на ближайшей неделе ожидается похолодание.

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