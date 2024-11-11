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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 11 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" рассказали о погоде на 11 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 ноября, в Украине будет без осадков. Днем до 10° тепла будет не только в южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье до 10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​3-8°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем ​​4-6°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 11 ноября (facebook.com/UkrHMC)

"Небесные гребешки" над станцией "Академик Вернадский"

Над украинской антарктической станцией "Академик Вернадский" было зафиксировано уникальное атмосферное явление - "небесные гребешки". Это тип облаков, образующихся в результате взаимодействия двух разных потоков воздуха - теплого и холодного.

В случае с "небесными гребешками", верхний теплый поток двигается быстрее и затрагивает более низкий, более холодный, что приводит к образованию волн. Эти волны, в зависимости от условий, могут быть видимыми, когда в атмосфере есть насыщенный влагой воздух, который подхватывается волнами и формирует характерные "гребешки".

Этот феномен часто наблюдается во время инверсии температуры, когда теплый воздушный слой находится над холодным, что может быть характерно для горных регионов или других мест с подобной атмосферной динамикой.

Кроме того, возле станции "Вернадский" был зафиксирован штиль - особый период, когда ветер почти отсутствует, что является редким явлением для этих широт.

Как ранее сообщалось, там, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", на острове Галиндез поселились пингвины Адели, хотя в большинстве своем они гнездятся на других островах.

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