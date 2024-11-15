Снег и метели. Синоптик рассказала, когда в Украине ждать непогоду
Несмотря на уже приближающиеся теплые выходные, в Украине уже скоро ожидается значительное ухудшение погоды. Вероятны снег, ветер и метели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В Украине 16-17 ноября ожидается потепление и сухая погода. Антициклон Azzedine будет отгонять любые осадки, а смена северо-западного ветра на юго-западный принесет более высокие градусы", - рассказала она.
В течение дня в субботу ожидается +4...+9 градусов, а в воскресенье - +7...+12 градусов.
В Киеве 16-17 ноября без осадков. В субботу в столице +7 градусов, в воскресенье - +9....+11 градусов.
Когда в Украине похолодает
В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.
Погода в Украине
До начала зимы в Украине осталось ровно две недели. Ранее синоптики рассказывали, что учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
Отметим, что погода в ноябре, по прогнозам синоптиков на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре. Средняя месячная температура воздуха в Украине в ноябре прогнозировалась в пределах +1...+8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.
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