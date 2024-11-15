Снег и метели. Синоптик рассказала, когда в Украине ждать непогоду

Несмотря на уже приближающиеся теплые выходные, в Украине уже скоро ожидается значительное ухудшение погоды. Вероятны снег, ветер и метели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В Украине 16-17 ноября ожидается потепление и сухая погода. Антициклон Azzedine будет отгонять любые осадки, а смена северо-западного ветра на юго-западный принесет более высокие градусы", - рассказала она.

В течение дня в субботу ожидается +4...+9 градусов, а в воскресенье - +7...+12 градусов.

В Киеве 16-17 ноября без осадков. В субботу в столице +7 градусов, в воскресенье - +9....+11 градусов.

Когда в Украине похолодает

В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.