Синоптик дала прогноз на завтра в Украине и назвала самые холодные и теплые регионы
Завтра, 17 ноября, в Украине погода будет отличаться в зависимости от региона. Где-то будет тепло, а где-то - холодно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В воскресенье теплее всего будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесщине и в Крыму. Днем +7...+12 градусов", - рассказала она.
А прохладнее, по данным синоптика, будет в Харьковской области, максимально +4....+6 градусов.
"Однако все же повсюду ожидается достаточно комфортная погода. В Украине 17 ноября без осадков, +4...+12 градусов. В Киеве в воскресенье также будет сухо и потеплеет до прекрасных +9...+11 градусов", - отметила она.
Погода в Украине
Погода в Украине стала холоднее в ноябре. Об этом ранее предупреждали синоптики, говоря, что температура в последний месяц осени упадет на 5-7 градусов.
Выходные 16-17 ноября будут самыми теплыми днями в ближайшей перспективе. Уже с 21-23 ноября в Украине похолодает, также вероятны мокрый снег, ветер и как следствие, метели.
Подробнее о погоде на 16-17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
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