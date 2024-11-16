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Синоптик дала прогноз на завтра в Украине и назвала самые холодные и теплые регионы

Украина, Суббота 16 ноября 2024 13:20
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Синоптик дала прогноз на завтра в Украине и назвала самые холодные и теплые регионы Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 17 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 17 ноября, в Украине погода будет отличаться в зависимости от региона. Где-то будет тепло, а где-то - холодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В воскресенье теплее всего будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесщине и в Крыму. Днем +7...+12 градусов", - рассказала она.

А прохладнее, по данным синоптика, будет в Харьковской области, максимально +4....+6 градусов.

"Однако все же повсюду ожидается достаточно комфортная погода. В Украине 17 ноября без осадков, +4...+12 градусов. В Киеве в воскресенье также будет сухо и потеплеет до прекрасных +9...+11 градусов", - отметила она.

Погода в Украине

Погода в Украине стала холоднее в ноябре. Об этом ранее предупреждали синоптики, говоря, что температура в последний месяц осени упадет на 5-7 градусов.

Выходные 16-17 ноября будут самыми теплыми днями в ближайшей перспективе. Уже с 21-23 ноября в Украине похолодает, также вероятны мокрый снег, ветер и как следствие, метели.

Подробнее о погоде на 16-17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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