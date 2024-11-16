Синоптик дала прогноз на завтра в Украине и назвала самые холодные и теплые регионы

Завтра, 17 ноября, в Украине погода будет отличаться в зависимости от региона. Где-то будет тепло, а где-то - холодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В воскресенье теплее всего будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесщине и в Крыму. Днем +7...+12 градусов", - рассказала она.

А прохладнее, по данным синоптика, будет в Харьковской области, максимально +4....+6 градусов.

"Однако все же повсюду ожидается достаточно комфортная погода. В Украине 17 ноября без осадков, +4...+12 градусов. В Киеве в воскресенье также будет сухо и потеплеет до прекрасных +9...+11 градусов", - отметила она.