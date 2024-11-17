Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 17 листопада, в Україні буде без дощів та снігу. Максимально температура підніметься до 11° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 0-6° морозу; вдень в Україні 3-9° тепла, в неділю до 11° тепла.

В більшості областей без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні

До приходу зими в Україну стало менше двох тижнів. Раніше синоптик Наталка Діденко, аналізуючи погоду на 17 листопада, розповідала, що найхолодніше в Україні 17 листопада буде на Харківщині. Крім того, вона назвала і регіони, де буде тепліше всього.

Найближчими днями погода в Україні зміниться в гірший бік і сильно відрізнятиметься від погоди в Україні ще тиждень тому, найближчого тижня очікується похолодання.

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