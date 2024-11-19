Синоптик рассказала, когда Украину начнет засыпать снегом и где он может "задержаться"

В каких регионах снег может "задержаться"

По словам эксперта, если говорить о снеге, который где-то может "задержаться", то "да, такие предпосылки есть".

"Прежде всего это - западные и северные области. Также еще и центральные. Это мы говорим о 21 ноября, когда будет проходить атмосферный фронт с северо-запада. Осадки начнутся дождем, но затем перейдут в мокрый снег", - объяснила синоптик.

Она добавила, что тогда "задержаться" снег может в некоторых западных, северных и центральных областях.

"Потом, скажем так, будет перерыв - в первой половине 22 ноября. А уже во второй половине 22 числа будет новый атмосферный фронт циклона с юго-запада. И он принесет еще дополнительно осадки в виде мокрого снега", - отметила Птуха.

Она уточнила, что тут речь идет про:

западные области

северные области

частично - центральные и восточные области

"Обойдет у нас, согласно прогнозу, который есть сегодня... (снег, - Ред.) по югу - там такого снежного покрова не должно быть", - добавила специалист.

Представительница Укргидрометцентра отметила, что "длительное время лежать у этого снега шансов пока нет".

"Потому что там (позже - Ред.) будет преобладать опять более такой антициклональный характер погоды, скажем так", - пояснила она.

Синоптик добавила, что на западе, севере и в центре Украины снежный покров может наблюдаться кое-где ориентировочно до 24 ноября.

"Но это пока не стабильный снежный покров. То есть сначала может там нападать достаточно такая высота снега более ощутимая. Кое-где - до 10 сантиметров. Но оно, вероятнее всего, по прогнозу, который есть сегодня, будет таять", - рассказала она.

В то же время Птуха подчеркнула, что дольше всего снег задержится в Карпатах.

"Там мороз будет удерживаться как в ночные, так и в дневные часы. Поэтому, в принципе, в Карпатах у нас уже преимущественно будет... Центр зимы более стабильный", - подытожила она.