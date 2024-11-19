Синоптик рассказала, когда Украину начнет засыпать снегом и где он может "задержаться"

Уже в четверг, 21 ноября, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, который пройдет с северо-запада. В некоторые регионы он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, если говорить о снеге, который где-то может "задержаться", то "да, такие предпосылки есть".
"Прежде всего это - западные и северные области. Также еще и центральные. Это мы говорим о 21 ноября, когда будет проходить атмосферный фронт с северо-запада. Осадки начнутся дождем, но затем перейдут в мокрый снег", - объяснила синоптик.
Она добавила, что тогда "задержаться" снег может в некоторых западных, северных и центральных областях.
"Потом, скажем так, будет перерыв - в первой половине 22 ноября. А уже во второй половине 22 числа будет новый атмосферный фронт циклона с юго-запада. И он принесет еще дополнительно осадки в виде мокрого снега", - отметила Птуха.
Она уточнила, что тут речь идет про:
"Обойдет у нас, согласно прогнозу, который есть сегодня... (снег, - Ред.) по югу - там такого снежного покрова не должно быть", - добавила специалист.
Представительница Укргидрометцентра отметила, что "длительное время лежать у этого снега шансов пока нет".
"Потому что там (позже - Ред.) будет преобладать опять более такой антициклональный характер погоды, скажем так", - пояснила она.
Синоптик добавила, что на западе, севере и в центре Украины снежный покров может наблюдаться кое-где ориентировочно до 24 ноября.
"Но это пока не стабильный снежный покров. То есть сначала может там нападать достаточно такая высота снега более ощутимая. Кое-где - до 10 сантиметров. Но оно, вероятнее всего, по прогнозу, который есть сегодня, будет таять", - рассказала она.
В то же время Птуха подчеркнула, что дольше всего снег задержится в Карпатах.
"Там мороз будет удерживаться как в ночные, так и в дневные часы. Поэтому, в принципе, в Карпатах у нас уже преимущественно будет... Центр зимы более стабильный", - подытожила она.
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября первый снег добрался до Киева.
В среду, 13 ноября, снегом начало засыпать разные регионы страны (начиная с западных областей). 14 ноября Украину продолжало засыпать снегом (первый снег фиксировали в Сумах, Славуте и других населенных пунктах).
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