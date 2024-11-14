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Украину продолжает засыпать снегом: где выпало больше всего (фото, видео)

Четверг 14 ноября 2024 10:42
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Украину продолжает засыпать снегом: где выпало больше всего (фото, видео) Некоторые области Украины засыпает снегом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В четверг, 14 ноября, некоторые области Украины продолжает засыпать снегом.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Где в Украине дороги и города засыпало снегом

О существенном количестве снега сообщают в Харькове.

Местные паблики и пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых можно увидеть заснеженные улицы, деревья, здания.

"Засыпало, так засыпало", - пишут в Telegram-канале "Труха Харьков".

Радуются первому снегу и в Лозовской общине Харьковской области.

"Спасибо защитникам и защитницам за возможность встречать первый снег в родной Лозовской общине, в свободной Украине. Лозовая - это Украина! Слава Украине", - написал городской глава Сергей Зеленский.

Не обошел снег и город Изюм Харьковской области.

"Украину уже засыпало снегом: Харьков, Полтава, Кировоградская область и это еще не полный список. Ждем в Черкасской области. Мощный Jingle bells", - рассказали в "CHERKASY POST".

Делятся в соцсетях и кадрами заснеженного утреннего Днепра.

Засыпало снегом и город Славута в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.

Украину продолжает засыпать снегом: где выпало больше всего (фото, видео)Украину продолжает засыпать снегом: где выпало больше всего (фото, видео)

Снег в городе Славута (скриншот: facebook.com/Po.slavutsky)

Кадрами с первым снегом делятся также жители города Сумы.

Украину продолжает засыпать снегом: где выпало больше всего (фото, видео)

Первый снег в Сумах (скриншот: facebook.com/Юлия Майборода)

О первом снеге сообщают и в Белоцерковском районе Киевской области.

"С первым снегом. Белоцерковщина, Киевщина", - говорится в сообщении "Київ Онлайн".

Где в Украине снег выпал впервые и когда

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября первый снег добрался до Киева.

В среду, 13 ноября, снегом начало засыпать разные регионы Украины (начиная с западных областей).

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