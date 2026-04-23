Пылевая буря и град накрыли Киев и область (видео)

16:58 23.04.2026 Чт
2 мин
Киевлянам и гостям столицы нужно быть максимально осторожными
aimg Анастасия Никончук
Фото: погода в Киеве (GettyImages)

В Киеве и Киевской области 23 апреля за короткое время разыгралась мощная непогода, сопровождавшаяся шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.

Стихия накрыла регион за минуты

Апокалиптические кадры фиксируют в Киевской области, где пылевая буря в сочетании с сильным градом обрушилась на населенные пункты буквально за считанные минуты.

Погодные условия резко ухудшились, создав опасную ситуацию на улицах как для людей, так и для транспортных средств.

Повреждения в Киеве

В столице сильные порывы ветра привели к разрушениям. В частности, на территории ВДНХ с крыши комплекса "Книжная страна" сорвало пластиковую конструкцию. Также на одном из стадионов зафиксировано повреждение ограждения.

Последствия непогоды

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Вместе с тем стихия нанесла ущерб автомобилям. Град наблюдается как в Киеве, так и в области, что усугубило последствия непогоды и привело к дополнительным повреждениям имущества.

Напоминаем, что синоптики предупреждают о риске заморозков, которые могут повредить раннецветущие плодовые деревья в ряде регионов Украины, холодные ночи ожидаются в ближайшие дни, что особенно опасно для садов.

Отметим, что в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику апреля по стране, а также представили общий предварительный прогноз погодных условий на этот весенний месяц.

