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Сын Стуса сделал заявление о банкноте 2000 гривен с портретом поэта: детали

12:38 23.07.2026 Чт
3 мин
Как отнесся сын выдающегося украинского поэта к решению Нацбанка насчет новой купюры?
aimg Ирина Костенко
Дмитрий Стус оценил идею НБУ насчет новой банкноты 2000 гривен (фото иллюстративное: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Дмитрий Стус встретился с главой Национального банка Украины Андреем Пышным - ради открытого диалога насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление общественного союза "СтусЦентр".

Главное:

  • Важная беседа: 21 июля 2026 года состоялась встреча главы правления ОС "СтусЦентр" Дмитрия Стуса и руководителя НБУ Андрея Пышного насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта.
  • О чем шла речь: участники встречи обсудили концепцию банкноты, ее символику и значение для популяризации фигуры Василия Стуса, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве.
  • Реакция семьи: сын поэта Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка и поблагодарил за открытость и готовность к сотрудничеству.

Когда состоялась встреча и кто еще присутствовал

Украинцам рассказали, что 21 июля 2026 года состоялась встреча:

  • главы правления ОС "СтусЦентр" Дмитрия Стуса;
  • главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Она была инициирована сторонами для открытого диалога насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен, посвященной поэту Василию Стусу.

В этой встрече приняли участие также представители НБУ и представитель Lobby Club Сергей Колесник (взявший на себя организацию события).

Сергей Колесник, Андрей Пышный и Дмитрий Стус (фото: stus.center)

О чем именно говорилось в рамках встречи

В ОС "СтусЦентр" сообщили, что участники встречи обсудили:

  • концепцию новой банкноты;
  • ее символику;
  • значение для популяризации фигуры Василия Стуса.

В целом на встрече было подтверждено общее стремление достойно почтить память поэта, ставшего одним из моральных авторитетов Украины.

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По итогам встречи достигнута договоренность о возможных направлениях сотрудничества между НБУ, ОС "СтусЦентр" и Lobby Club - в проектах, направленных на популяризацию творческого наследия Василия Стуса в Украине и за ее пределами.

Реакция Дмитрия Стуса на решение НБУ

Отмечается, что сын выдающегося поэта-шестидесятника Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка посвятить новую банкноту Василию Стусу.

Ведь для многих граждан Украины он стал символом человеческого и национального достоинства, которое человек должен отстаивать при любых обстоятельствах.

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В заключение в ОС "СтусЦентр" поблагодарили команду Lobby Club за поддержку и НБУ за прозрачность, открытость, взаимное уважение и готовность к сотрудничеству.

"Убеждены, что именно партнерство и диалог являются лучшей основой для реализации в Украине важных общественных и культурных проектов", - подчеркнули в общественном союзе.

Напомним, ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в Украине появится новая банкнота номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса. Введение ее в обращение запланировано на 4 сентября 2026 года.

Кроме того, в НБУ объяснили, будут ли принимать новую купюру банкоматы.

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