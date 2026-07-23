Сын Стуса сделал заявление о банкноте 2000 гривен с портретом поэта: детали

Главное: Важная беседа : 21 июля 2026 года состоялась встреча главы правления ОС "СтусЦентр" Дмитрия Стуса и руководителя НБУ Андрея Пышного насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта.

: 21 июля 2026 года состоялась встреча главы правления ОС "СтусЦентр" Дмитрия Стуса и руководителя НБУ Андрея Пышного насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта. О чем шла речь : участники встречи обсудили концепцию банкноты, ее символику и значение для популяризации фигуры Василия Стуса, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве.

: участники встречи обсудили концепцию банкноты, ее символику и значение для популяризации фигуры Василия Стуса, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве. Реакция семьи: сын поэта Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка и поблагодарил за открытость и готовность к сотрудничеству.

Когда состоялась встреча и кто еще присутствовал

Украинцам рассказали, что 21 июля 2026 года состоялась встреча:

главы правления ОС "СтусЦентр" Дмитрия Стуса;

главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Она была инициирована сторонами для открытого диалога насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен, посвященной поэту Василию Стусу.

В этой встрече приняли участие также представители НБУ и представитель Lobby Club Сергей Колесник (взявший на себя организацию события).

Сергей Колесник, Андрей Пышный и Дмитрий Стус (фото: stus.center)

О чем именно говорилось в рамках встречи

В ОС "СтусЦентр" сообщили, что участники встречи обсудили:

концепцию новой банкноты;

ее символику;

значение для популяризации фигуры Василия Стуса.

В целом на встрече было подтверждено общее стремление достойно почтить память поэта, ставшего одним из моральных авторитетов Украины.

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По итогам встречи достигнута договоренность о возможных направлениях сотрудничества между НБУ, ОС "СтусЦентр" и Lobby Club - в проектах, направленных на популяризацию творческого наследия Василия Стуса в Украине и за ее пределами.

Реакция Дмитрия Стуса на решение НБУ

Отмечается, что сын выдающегося поэта-шестидесятника Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка посвятить новую банкноту Василию Стусу.

Ведь для многих граждан Украины он стал символом человеческого и национального достоинства, которое человек должен отстаивать при любых обстоятельствах.

В заключение в ОС "СтусЦентр" поблагодарили команду Lobby Club за поддержку и НБУ за прозрачность, открытость, взаимное уважение и готовность к сотрудничеству.

"Убеждены, что именно партнерство и диалог являются лучшей основой для реализации в Украине важных общественных и культурных проектов", - подчеркнули в общественном союзе.