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Кто такой Василий Стус, который будет на новой банкноте 2000 гривен

14:35 10.07.2026 Пт
5 мин
Почему поэта называют символом украинского диссидентского движения?
aimg Василина Копытко
Кто такой Василий Стус, который будет на новой банкноте 2000 гривен Поэт Василий Стус (фото: Википедия)
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Осенью в Украине введут новую самую высокую купюру номиналом 2000 гривен. На ней будет изображение поэта-шестидесятника Василия Стуса.

РБК-Украина рассказывает, что известно о поэте

Главное:

  • Один из символов украинского сопротивления: Василий Стус был поэтом, правозащитником, членом Украинской Хельсинкской группы и открыто выступал против политических репрессий в СССР.
  • Заплатил свободой за свои убеждения. Из-за критики советской власти Стуса дважды арестовывали, а в 1980 году приговорили к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки как "особо опасного рецидивиста".
  • Погиб в лагере. Поэт скончался в ночь на 4 сентября 1985 года в карцере лагеря "Пермь-36" после объявления сухой голодовки. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают дискуссии среди исследователей и правозащитников.
  • Стал одним из борцов за независимость Украины. В 1990 году Стуса посмертно реабилитировали, в 1991 отметили Шевченковской премией, а в 2005 году присвоили звание Героя Украины.

Один из символов украинского сопротивления

Василий Стус - украинский поэт, переводчик, литературовед, правозащитник и один из самых известных деятелей диссидентского движения. Он был активным членом Украинской Хельсинкской группы и открыто выступал против политических репрессий и нарушений прав человека в СССР. Из-за своей гражданской позиции он провел годы в лагерях, где и погиб в 1985 году.

Родился Василий 6 января 1938 года в селе Рахновка Винницкой области. Потом его семья переехала в Донецк (тогда - Сталино), где будущий поэт провел детство и юность. С ранних лет он увлекался литературой, много читал и писал стихи.

После окончания учебы Стус работал учителем украинского языка и литературы в Кировоградской области. Коллеги вспоминали, что у него были настоящие способности к педагогике.

После этого два года проходил срочную службу на Урале, где активно начал писать поэзию и переводить произведения зарубежных авторов.

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Кто такой Василий Стус, который будет на новой банкноте 2000 гривенВасилий Стус (фото: Facebook.com StusCentre)

Поэзия, которую боялся Советский Союз

Стуса считают одним из величайших украинских поэтов второй половины ХХ века. Его поэзия посвящена свободе, человеческому достоинству, Украине и моральному выбору человека.

Стус написал несколько поэтических сборников. Самым известнмым считают "Палимпсесты", который впервые опубликовали уже после его смерти в 1986 году.

Советские власти развернули кампанию по дискредитации творчества Стуса: книги изымали, рукописи конфисковывали, а часть произведений уничтожали. Его поэзию называли публично идейно вредной и неприемлемой для советского общества.

При этом манера письма Василия Стуса гармонично соединила украинскую традицию с лучшими образцами мирового, особенно европейского, наследия.

Поэт также переводил с английского, немецкого, испанского, французского и нескольких славянских языков.

Аресты и кампания против поэта

Самыми счастливыми в своей жизни Стус называл 1965-1972 годы. Именно тогда он женился на Валентине Золухе, а в 1966 году у супругов родился сын Дмитрий.

В то же время именно в этот период поэт все больше оказывался в поле зрения КГБ из-за своей гражданской позиции и открытой критики советской власти.

Почему в СССР ненавидели Василия Стуса: интересные факты из жизни поэта

Василий Стус с женой Валентиной и сыном Дмитрием (фото: архив)

В 1965 году во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Стус присоединился к протесту против массовых арестов украинской интеллигенции. Эта акция стала первым открытым политическим протестом в послевоенном Советском Союзе.

Тогда после окончания демонстрации фильма Стус воскликнул: "Где же правда? Почему не дают говорить правду?". За участие в этой акции поэта отчислили из аспирантуры.

Несмотря на преследование, Василий Стус не отказался от своих убеждений. Он открыто критиковал советские власти, писал письма протеста и выступал в защиту прав человека.

В январе 1972 года поэт был арестован впервые. После нескольких месяцев следствия его приговорили к пяти годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки.

Во время второго судебного процесса в 1980 году Стуса признали "особо опасным рецидивистом" и приговорили к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки. Защитником поэта был Виктор Медведчук, признавший вину подзащитного во время суда вопреки его позиции.

В ночь на 4 сентября 1985 года Василий Стус умер в карцере лагеря "Пермь-36 после объявления сухой голодовки. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца. Однако многие исследователи и правозащитники считают, что его смерть стала следствием жестокого обращения в лагере.

Поэта похоронили без присутствия родных, его смерть скрывали от других диссидентов. Только в ноябре 1989 года прах Стуса перезахоронили в Киеве на Байковом кладбище вместе с прахом побратимов, также погибших в лагере.

Почему в СССР ненавидели Василия Стуса: интересные факты из жизни поэтаПочему в СССР ненавидели Василия Стуса: интересные факты из жизни поэта

Василия Стуса заключили в тюрьму и убили в камере (фото: архив)

Как почтили память поэта

В 1990 году Верховный Суд УССР посмертно реабилитировал Василия Стуса, признав его осуждение незаконным. Уже на следующий год поэта отметили Государственной премией имени Тараса Шевченко, а в 2005 году ему посмертно присвоили звание Героя Украины.

Сегодня Василий Стус считается одним из символов борьбы украинцев за свободу, права человека и независимость государства.

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