Син Стуса зробив заяву про банкноту 2000 гривень із портретом поета: деталі

Дмитро Стус зустрівся з головою Національного банку України Андрієм Пишним - задля відкритого діалогу щодо нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву громадської спілки "СтусЦентр".
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Українцям розповіли, що 21 липня 2026 року відбулася зустріч:
Вона була ініційована сторонами задля відкритого діалогу щодо нової банкноти номіналом 2000 гривень, присвяченої поету Василю Стусу.
У цій зустрічі взяли участь також представники НБУ та представник Lobby Club Сергій Колісник (який взяв на себе організацію події).
У ГС "СтусЦентр" повідомили, що учасники зустрічі обговорили:
В цілому на зустрічі було підтведжено спільне прагнення гідно вшанувати пам'ять поета, що став одним із моральних авторитетів України.
За підсумками зустрічі досягнуто домовленості про можливі напрямки співпраці між НБУ, ГС "СтусЦентр" та Lobby Club - у проєктах, спрямованих на популяризацію творчої спадщини Василя Стуса в Україні та поза її межами.
Зазначається, що син видатного поета-шістдесятника Дмитро Стус підтримав рішення Національного банку присвятити нову банкноту Василю Стусу.
Адже він для багатьох громадян України став символом людської та національної гідності, яку людина повинна відстоювати за всіх обставин.
Насамкінець у ГС "СтусЦентр" подякували команді Lobby Club за підтримку та НБУ за прозорість, відкритість, взаємну повагу та готовність до співпраці.
"Переконані, що саме партнерство та діалог є найкращою основою для реалізації в Україні важливих суспільних і культурних проєктів", - наголосили у громадській спілці.
Нагадаємо, раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Введення її в обіг заплановане на 4 вересня 2026 року.
Крім того, в НБУ пояснили, чи прийматимуть нову купюру банкомати.
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