Син Стуса зробив заяву про банкноту 2000 гривень із портретом поета: деталі

Головне: Важлива розмова : 21 липня 2026 року відбулася зустріч голови правління ГС "СтусЦентр" Дмитра Стуса та голови НБУ Андрія Пишного щодо нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням поета.

: 21 липня 2026 року відбулася зустріч голови правління ГС "СтусЦентр" Дмитра Стуса та голови НБУ Андрія Пишного щодо нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням поета. Про що йшлося : учасники зустрічі обговорили концепцію банкноти, її символіку та значення для популяризації постаті Василя Стуса, а також домовилися про подальшу співпрацю.

: учасники зустрічі обговорили концепцію банкноти, її символіку та значення для популяризації постаті Василя Стуса, а також домовилися про подальшу співпрацю. Реакція родини: син поета Дмитро Стус підтримав рішення Національного банку та подякував за відкритість і готовність до співпраці.

Коли відбулась зустріч і хто ще був присутній

Українцям розповіли, що 21 липня 2026 року відбулася зустріч:

голови правління ГС "СтусЦентр" Дмитра Стуса;

голови Національного банку України Андрія Пишного.

Вона була ініційована сторонами задля відкритого діалогу щодо нової банкноти номіналом 2000 гривень, присвяченої поету Василю Стусу.

У цій зустрічі взяли участь також представники НБУ та представник Lobby Club Сергій Колісник (який взяв на себе організацію події).

Сергій Колісник, Андрій Пишний і Дмитро Стус (фото: stus.center)

Про що саме йшлося в межах зустрічі

У ГС "СтусЦентр" повідомили, що учасники зустрічі обговорили:

концепцію нової банкноти;

її символіку;

значення для популяризації постаті Василя Стуса.

В цілому на зустрічі було підтведжено спільне прагнення гідно вшанувати пам'ять поета, що став одним із моральних авторитетів України.

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За підсумками зустрічі досягнуто домовленості про можливі напрямки співпраці між НБУ, ГС "СтусЦентр" та Lobby Club - у проєктах, спрямованих на популяризацію творчої спадщини Василя Стуса в Україні та поза її межами.

Реакція Дмитра Стуса на рішення НБУ

Зазначається, що син видатного поета-шістдесятника Дмитро Стус підтримав рішення Національного банку присвятити нову банкноту Василю Стусу.

Адже він для багатьох громадян України став символом людської та національної гідності, яку людина повинна відстоювати за всіх обставин.

Насамкінець у ГС "СтусЦентр" подякували команді Lobby Club за підтримку та НБУ за прозорість, відкритість, взаємну повагу та готовність до співпраці.

"Переконані, що саме партнерство та діалог є найкращою основою для реалізації в Україні важливих суспільних і культурних проєктів", - наголосили у громадській спілці.