Будут ли банкоматы принимать новую купюру 2000 грн, - пояснение НБУ

НБУ введет в обращение банкноту 2000 гривен с 4 сентября 2026 года. Но успеют ли банки настроить терминалы и банкоматы для приема новых денег, волнует многих украинцев.

Для того чтобы у банков и граждан не было проблем, НБУ представил новую банкноту заранее. Это дает банкам почти два месяца на подготовку систем. Это поможет избежать сбоев в работе терминалов и банкоматов.

В августе начнется важный технический этап. Нацбанк бесплатно предоставит банкам необходимые данные, что позволит подготовить оборудование для работы с новым номиналом.

В пресс-службе отметили: "Национальный банк впервые применит такую процедуру к дате введения банкноты в обращение".

Почему это делают заранее

Процесс настройки требует времени. До официальной презентации у банкноты была гриф секретности, а по закону НБУ не мог передать ее параметры сервисным компаниям раньше. Это стандартная практика безопасности, используемая для всех предыдущих номиналов украинской гривны.

Презентацию провели раньше именно для того, чтобы банки и небанковские учреждения успели обновить софт. Программно-технические комплексы должны распознавать новую купюру без ошибок. Специалисты по сервисному обслуживанию уже готовят соответствующие графики работ.

Масштаб обновления в цифрах

Работа ждет тысячи устройств по всей стране. На 1 июня в Украине работает огромная сеть самообслуживания. Нацбанк намерен дополнительно координировать действия всех участников рынка.

Вот актуальная статистика устройств, требующих обновления:

Общее количество аппаратов - 38,69 тыс. единиц ;

; Сеть банкоматов - 15,75 тыс. штук ;

; Платежные терминалы (ПТКС) – 22,93 тыс. единиц.

Специалисты должны убедиться, что каждый аппарат готов к работе с номиналом в 2000 гривен. Это позволит украинцам свободно пользоваться новыми деньгами с первого дня выпуска. Нацбанк обещает держать ситуацию под контролем.