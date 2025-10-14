Штрафы, выигрыши и подставные посылки: украинцев предупредили о новых схемах мошенников

Мошенники в Украине придумывают все более изощренные способы выманивания денег, используя знакомые многим схемы. Они звонят, присылают "выигрыши" или подставные посылки - и все это под видом законных действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

"Вы не забрали лекарства - заплатите штраф"

Мошенники часто звонят людям, преимущественно пожилого возраста, и представляются якобы сотрудниками государственных структур. Они сообщают, что на имя человека якобы поступила жалоба от "Национального медицинского центра": мол, гражданин заказал лекарства, но не забрал их с почты.

Далее идет запугивание: угрозы судом или штрафом, требование "компенсировать убытки", а иногда даже обещание автоматического списания денег с пенсии или зарплаты.

Псевдовыигрыши: когда радость оборачивается потерей

Другая популярная схема - сообщение вроде: "Поздравляем, вы выиграли денежное вознаграждение!". Человеку присылают посылку, в которой через прозрачный пакет видно пачку сувенирных купюр.

Чтобы получить этот "выигрыш", нужно оплатить доставку или комиссию. В результате - человек теряет свои деньги, а обещанный выигрыш оказывается обманом.

Подставные посылки с "товарами"

Еще один трюк - неожиданные посылки с бытовыми товарами: моющими средствами, порошками и тому подобное. Получатель, не помня ни об одном заказе, считает, что мог что-то забыть, и оплачивает посылку в несколько раз дороже реальной стоимости.

Например, вместо нескольких десятков гривен - платит тысячу. В итоге - теряет деньги за товар, который не нужен.

Как не стать жертвой мошенников (инфографика КГГА)

Как не стать жертвой мошенников

Украинцам советует придерживаться нескольких простых правил безопасности: