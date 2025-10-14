ua en ru
Штрафы, выигрыши и подставные посылки: украинцев предупредили о новых схемах мошенников

Вторник 14 октября 2025 16:55
UA EN RU
Штрафы, выигрыши и подставные посылки: украинцев предупредили о новых схемах мошенников Мошенники придумали схему с "липовыми" посылками (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Мошенники в Украине придумывают все более изощренные способы выманивания денег, используя знакомые многим схемы. Они звонят, присылают "выигрыши" или подставные посылки - и все это под видом законных действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

"Вы не забрали лекарства - заплатите штраф"

Мошенники часто звонят людям, преимущественно пожилого возраста, и представляются якобы сотрудниками государственных структур. Они сообщают, что на имя человека якобы поступила жалоба от "Национального медицинского центра": мол, гражданин заказал лекарства, но не забрал их с почты.

Далее идет запугивание: угрозы судом или штрафом, требование "компенсировать убытки", а иногда даже обещание автоматического списания денег с пенсии или зарплаты.

Псевдовыигрыши: когда радость оборачивается потерей

Другая популярная схема - сообщение вроде: "Поздравляем, вы выиграли денежное вознаграждение!". Человеку присылают посылку, в которой через прозрачный пакет видно пачку сувенирных купюр.

Чтобы получить этот "выигрыш", нужно оплатить доставку или комиссию. В результате - человек теряет свои деньги, а обещанный выигрыш оказывается обманом.

Подставные посылки с "товарами"

Еще один трюк - неожиданные посылки с бытовыми товарами: моющими средствами, порошками и тому подобное. Получатель, не помня ни об одном заказе, считает, что мог что-то забыть, и оплачивает посылку в несколько раз дороже реальной стоимости.

Например, вместо нескольких десятков гривен - платит тысячу. В итоге - теряет деньги за товар, который не нужен.

Штрафы, выигрыши и подставные посылки: украинцев предупредили о новых схемах мошенниковКак не стать жертвой мошенников (инфографика КГГА)

Как не стать жертвой мошенников

Украинцам советует придерживаться нескольких простых правил безопасности:

  • не оплачивайте посылки, которые не заказывали;
  • не верьте звонкам о штрафах, судах или долгах - проверяйте информацию через официальные источники;
  • не платите за "выигрыши" или подарки. Настоящие призы не требуют оплаты.

Читайте также о том, что следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. Злоумышленники обманули сотни украинцев.

Ранее мы писали о том, что в сети значительно увеличилось количество опасных объявлений об аренде жилья онлайн. Мошенники создают фейковые страницы с привлекательными фото, предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. Однако после получения средств - исчезают.

шахраї в Україні Мошенническая схема Мошенники
