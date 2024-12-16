Пылало всю ночь. Дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области, - источники
Во временно оккупированной части Донецкой области, в рамках спецоперации, Служба безопасности Украины поразила артиллерийские и минометные склады россиян.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.
На днях дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.
Там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.
По данным наших источников, в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.
Обстрелы Донецкой области
Стоит напомнить, что армия Российской Федерации продолжает тратить большое количество живой силы для того, чтобы выйти на границу Донецкой и Луганской областей.
Например, в конце октября российская армия несколько раз наносила удары по Покровскому району в течение дня. Тогда три человека погибли, двое были ранены.
А на прошлой неделе во временно оккупированном Енакиево, что в Донецкой области, прогремели взрывы. Там взорвался склад с боеприпасами.
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