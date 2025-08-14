ua en ru
Семь наград за день: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025

Чэнду, Четверг 14 августа 2025 20:41
Семь наград за день: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025 Фото: Чемпионы Игр - сборная Украины по самбо (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Андрей Костенко

В китайском Чэнду завершился седьмой соревновательный день Всемирных игр-2025. Сборная Украины по его итогам сохранила за собой третье место в медальном зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Три "золота" и четыре "бронзы"

В течение дня украинские спортсмены завоевали семь наград, среди которых три золотые.

Два "золота" завоевали кикбоксеры - Глеб Мазур и Роман Щербатюк. Еще одно - принесла сборная по самбо (Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев), которая победила в мужском командном турнире.

Все медали Украины 14 августа:

"Золото"

  • Глеб Мазур (кикбоксинг, весовая категория 63,5 кг)
  • Роман Щербатюк (кикбоксинг, весовая категория 91+ кг)
  • Сборная Украины по самбо (командное первенство)

"Бронза"

  • Дарья Иванова (кикбоксинг, весовая категория 52 кг)
  • Алина Мартынюк (кикбоксинг, весовая категория 60 кг)
  • Александр Воропаев (самбо, весовая категория 64 кг)
  • Евгения Поздня, Ангелина Лысенко (самбо, женская команда)

За три дня до завершения соревнований сборная Украины удерживает третье место в медальном зачете. В активе Украины 33 медали: 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых.

Всемирные игры-2025, медальный зачет, топ-5

  1. Китай - 25 золотых + 7 серебряных + 7 бронзовых = 39 наград
  2. Германия - 15 + 14 + 14 + 14 = 43
  3. Украина - 14 + 9 + 10 = 33
  4. Италия - 11 + 18 + 17 = 46
  5. Венгрия - 10 + 8 + 5 = 23

Всемирные игры: что известно

Мультиспортивные соревнования, которые проходят один раз в четыре года и включают дисциплины, не входящие в олимпийскую программу. Первые Всемирные игры прошли в 1981 году в американской Санта-Кларе.

Украинцы к мировому форуму присоединились в 1993 году. Всего в истории этих соревнований наши соотечественники завоевали 128 наград: 58 - золотых, 59 - серебряных и 54 - бронзовых. Это позволяет нашей стране удерживать девятую позицию в историческом медальном рейтинге.

Также читайте, как Украина выиграла первые медали Всемирных игр в новом виде спорта с веслами и барабаном.

А еще вам будет интересно, от чего пришлось отказаться "золотому" призеру Всемирных игр по каратэ, чтобы достичь такого результата.

