С веслами и барабаном. Украина выиграла первые медали Всемирных игр в новом виде спорта
Украинские спортсмены завоевали два "золота", "серебро" и "бронзу" в гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду. Соревнования состоялись в ночь на воскресенье, 10 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Кто поднялся на пьедестал
Новый, несколько экзотический, вид соревнований по гребле был впервые официально представлен на Всемирных играх. Украинские спортсмены завоевали золотые награды в открытой 8-местной лодке (дистанция - 500 метров) и в 10-местной лодке (гонка преследования на 2000 метров).
Два других экипажа завоевали "серебро" (500 метров) и "бронзу" на 200-метровой дистанции среди 10-местных лодок.
За сборную Украины выступали гребцы: Виктор Свиридюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Даниил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко и Елена Скворцова.
В обоих "золотых" стартах наши команды опередили экипажи из Индонезии.
Таким образом Украина получила первые в истории награды Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".
Кроме того, благодаря очень удачному выступлению гребцов, Украина смогла подняться в общем медальном зачете на четвертую позицию. В активе "сине-желтых" на Играх 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды. На первом месте сейчас идет Германия с 9 золотыми медалями.
Гребля на "Драконах": что известно
Лодка "Дракон" (драгонбот) - это большое каноэ с декоративной головой и хвостом дракона. В состав экипажей, кроме гребцов, также входят барабанщик и рулевой. Барабанщик во время гонки сидит в носовой части лодки и задает ритм.
Соревнования регулирует Международная федерация драгонбота (IDBF). Этот вид ранее был представлен на Всемирных играх дважды - в 2005 и 2009 годах. Но - вне основной программы.
Также IDBF подала заявку на включение драгонбота в программу летних Олимпийских игр - она находится на рассмотрении в МОК.
Ранее сообщали, что каратист Ризван Талибов принес Украине "золото" Всемирных игр-2025.
Также мы писали сколько украинцев и в каких видах спорта соревнуются на Всемирных играх в Китае.