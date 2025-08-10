С веслами и барабаном. Украина выиграла первые медали Всемирных игр в новом виде спорта

Украинские спортсмены завоевали два "золота", "серебро" и "бронзу" в гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду. Соревнования состоялись в ночь на воскресенье, 10 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Кто поднялся на пьедестал

Новый, несколько экзотический, вид соревнований по гребле был впервые официально представлен на Всемирных играх. Украинские спортсмены завоевали золотые награды в открытой 8-местной лодке (дистанция - 500 метров) и в 10-местной лодке (гонка преследования на 2000 метров).

Два других экипажа завоевали "серебро" (500 метров) и "бронзу" на 200-метровой дистанции среди 10-местных лодок.

За сборную Украины выступали гребцы: Виктор Свиридюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Даниил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко и Елена Скворцова.

В обоих "золотых" стартах наши команды опередили экипажи из Индонезии.

Таким образом Украина получила первые в истории награды Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".

Кроме того, благодаря очень удачному выступлению гребцов, Украина смогла подняться в общем медальном зачете на четвертую позицию. В активе "сине-желтых" на Играх 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды. На первом месте сейчас идет Германия с 9 золотыми медалями.

Гребля на "Драконах": что известно

Лодка "Дракон" (драгонбот) - это большое каноэ с декоративной головой и хвостом дракона. В состав экипажей, кроме гребцов, также входят барабанщик и рулевой. Барабанщик во время гонки сидит в носовой части лодки и задает ритм.

Соревнования регулирует Международная федерация драгонбота (IDBF). Этот вид ранее был представлен на Всемирных играх дважды - в 2005 и 2009 годах. Но - вне основной программы.

Также IDBF подала заявку на включение драгонбота в программу летних Олимпийских игр - она находится на рассмотрении в МОК.