Сім нагород за день: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025
У китайському Ченду завершився сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Збірна України за його підсумками зберегла за собою третє місце у медальному заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Три "золота" й чотири "бронзи"
Протягом дня українські спортсмени завоювали сім нагород, серед яких три золоті.
Два "золота" здобули кікбоксери – Гліб Мазур та Роман Щербатюк. Ще одне – принесла збірна з самбо (Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв), яка перемогла у чоловічому командному турнірі.
Усі медалі України 14 серпня:
"Золото"
- Гліб Мазур (кікбоксинг, вагова категорія 63,5 кг)
- Роман Щербатюк (кікбоксинг, вагова категорія 91+ кг)
- Збірна України з самбо (командна першість)
"Бронза"
- Дарина Іванова (кікбоксинг, вагова категорія 52 кг)
- Аліна Мартинюк (кікбоксинг, вагова категорія 60 кг)
- Олександр Воропаєв (самбо, вагова категорія 64 кг)
- Євгенія Поздня, Ангеліна Лисенко (самбо, жіноча команда)
За три дні до завершення змагань збірна України утримує третє місце у медальному заліку. В активі України 33 медалі: 14 золотих, 9 срібних та 10 бронзових.
Всесвітні ігри-2025, медальний залік, топ-5
- Китай – 25 золотих + 7 срібних + 7 бронзових = 39 нагород
- Німеччина – 15 + 14 + 14 = 43
- Україна – 14 + 9 + 10 = 33
- Італія – 11 + 18 + 17 = 46
- Угорщина – 10 + 8 + 5 = 23
Всесвітні ігри: що відомо
Мультиспортивні змагання, що відбуваються один раз на чотири роки і включають дисципліни, що не входять до олімпійської програми. Перші Всесвітні ігри пройшли у 1981 році в американській Санта-Кларі.
Українці до світового форуму долучилися у 1993 році. Загалом в історії цих змагань наші співвітчизники завоювали 128 нагород: 58 – золотих, 59 – срібних та 54 – бронзових. Це дозволяє нашій країні утримувати дев'яту позицію в історичному медальному рейтингу.
