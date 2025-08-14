Сім нагород за день: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025

У китайському Ченду завершився сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Збірна України за його підсумками зберегла за собою третє місце у медальному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Три "золота" й чотири "бронзи"

Протягом дня українські спортсмени завоювали сім нагород, серед яких три золоті.

Два "золота" здобули кікбоксери – Гліб Мазур та Роман Щербатюк. Ще одне – принесла збірна з самбо (Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв), яка перемогла у чоловічому командному турнірі.

Усі медалі України 14 серпня:

"Золото"

Гліб Мазур (кікбоксинг, вагова категорія 63,5 кг)

(кікбоксинг, вагова категорія 63,5 кг) Роман Щербатюк (кікбоксинг, вагова категорія 91+ кг)

(кікбоксинг, вагова категорія 91+ кг) Збірна України з самбо (командна першість)

"Бронза"

Дарина Іванова (кікбоксинг, вагова категорія 52 кг)

(кікбоксинг, вагова категорія 52 кг) Аліна Мартинюк (кікбоксинг, вагова категорія 60 кг)

(кікбоксинг, вагова категорія 60 кг) Олександр Воропаєв (самбо, вагова категорія 64 кг)

(самбо, вагова категорія 64 кг) Євгенія Поздня, Ангеліна Лисенко (самбо, жіноча команда)

За три дні до завершення змагань збірна України утримує третє місце у медальному заліку. В активі України 33 медалі: 14 золотих, 9 срібних та 10 бронзових.

Всесвітні ігри-2025, медальний залік, топ-5

Китай – 25 золотих + 7 срібних + 7 бронзових = 39 нагород Німеччина – 15 + 14 + 14 = 43 Україна – 14 + 9 + 10 = 33 Італія – 11 + 18 + 17 = 46 Угорщина – 10 + 8 + 5 = 23

Всесвітні ігри: що відомо

Мультиспортивні змагання, що відбуваються один раз на чотири роки і включають дисципліни, що не входять до олімпійської програми. Перші Всесвітні ігри пройшли у 1981 році в американській Санта-Кларі.

Українці до світового форуму долучилися у 1993 році. Загалом в історії цих змагань наші співвітчизники завоювали 128 нагород: 58 – золотих, 59 – срібних та 54 – бронзових. Це дозволяє нашій країні утримувати дев'яту позицію в історичному медальному рейтингу.