ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сім нагород за день: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025

Ченду, Четвер 14 серпня 2025 20:41
UA EN RU
Сім нагород за день: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025 Фото: Чемпіони Ігор – збірна України з самбо (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Андрій Костенко

У китайському Ченду завершився сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Збірна України за його підсумками зберегла за собою третє місце у медальному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Три "золота" й чотири "бронзи"

Протягом дня українські спортсмени завоювали сім нагород, серед яких три золоті.

Два "золота" здобули кікбоксери – Гліб Мазур та Роман Щербатюк. Ще одне – принесла збірна з самбо (Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв), яка перемогла у чоловічому командному турнірі.

Усі медалі України 14 серпня:

"Золото"

  • Гліб Мазур (кікбоксинг, вагова категорія 63,5 кг)
  • Роман Щербатюк (кікбоксинг, вагова категорія 91+ кг)
  • Збірна України з самбо (командна першість)

"Бронза"

  • Дарина Іванова (кікбоксинг, вагова категорія 52 кг)
  • Аліна Мартинюк (кікбоксинг, вагова категорія 60 кг)
  • Олександр Воропаєв (самбо, вагова категорія 64 кг)
  • Євгенія Поздня, Ангеліна Лисенко (самбо, жіноча команда)

За три дні до завершення змагань збірна України утримує третє місце у медальному заліку. В активі України 33 медалі: 14 золотих, 9 срібних та 10 бронзових.

Всесвітні ігри-2025, медальний залік, топ-5

  1. Китай – 25 золотих + 7 срібних + 7 бронзових = 39 нагород
  2. Німеччина – 15 + 14 + 14 = 43
  3. Україна – 14 + 9 + 10 = 33
  4. Італія – 11 + 18 + 17 = 46
  5. Угорщина – 10 + 8 + 5 = 23

Всесвітні ігри: що відомо

Мультиспортивні змагання, що відбуваються один раз на чотири роки і включають дисципліни, що не входять до олімпійської програми. Перші Всесвітні ігри пройшли у 1981 році в американській Санта-Кларі.

Українці до світового форуму долучилися у 1993 році. Загалом в історії цих змагань наші співвітчизники завоювали 128 нагород: 58 – золотих, 59 – срібних та 54 – бронзових. Це дозволяє нашій країні утримувати дев'яту позицію в історичному медальному рейтингу.

Також читайте, як Україна виграла перші медалі Всесвітніх ігор у новому виді спорту з веслами та барабаном.

А ще вам буде цікаво, від чого довелося відмовитися "золотому" призеру Всесвітніх ігор з карате, щоб досягнути такого результату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Збірна України
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія