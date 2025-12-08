ua en ru
Семь стран ЕС призывают быстро использовать росактивы для репараций Украине

Евросоюз, Понедельник 08 декабря 2025 13:40
Семь стран ЕС призывают быстро использовать росактивы для репараций Украине
Автор: Оксана Гапончук

Премьеры семи стран ЕС выразили поддержку "репарационному кредиту" для Украины из замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

Так, лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции направили письма президенту Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

В документах подчеркивается, что механизм "репарационного кредита" является "наиболее финансово целесообразным и политически реалистичным решением" на сегодняшний день, которое гарантирует право Украины на возмещение ущерба, нанесенного агрессией РФ.

"Репарационный кредит является наиболее финансово осуществимым и политически реалистичным решением, которое одновременно отражает фундаментальный принцип права Украины на компенсацию ущерба, причиненного агрессией", - говорится в письме.

Кроме того, в письме отмечается, что реализация кредита позволит укрепить позиции Украины на переговорах.

Кроме того, лидеры семи стран, подписавших письмо, не согласны с анализом о том, что кредит может препятствовать мирному урегулированию: они считают, что принятие решения по репарационному кредиту на следующем саммите ЕС поставит Украину "в более сильную позицию для защиты себя и в лучшую позицию для ведения переговоров о справедливом и длительном мире".

Такой политический месседж от Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции прозвучал накануне саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, на котором финансовые потребности Украины станут главным вопросом повестки дня.

Преграды в согласовании "репарационного кредита"

Напомним, что большинство замороженных российских активов хранятся в Бельгии, правительство которой высказалось против использования этих средств, аргументируя это чрезмерными рисками и возможным осложнением мирного процесса.

На прошлой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц лично посетил Брюссель, пытаясь убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать инициативу, однако ожидаемых изменений в позиции Бельгии во время рабочего ужина с участием фон дер Ляйен не произошло.

Кроме того, Франция заявила, что не готова включать в планируемый "репарационный кредит" для Украины те активы РФ, которые хранятся во французских частных банках, а это около 18 миллиардов евро.

При этом ожидалось, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основное бремя гарантий: Германия - около 51,3 млрд евро, Франция - 34 млрд, Италия - 25,1 млрд.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

