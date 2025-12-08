Франция скрывает 18 миллиардов евро росактивов от "репарационного займа" для Украины, - FT
Франция заявила, что не готова включать в планируемый "репарационный кредит" для Украины те активы РФ, которые хранятся во французских частных банках, а это около 18 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Financial Times.
Франция аргументирует свое решение правовыми ограничениями по использованию замороженных частных активов.
Так, во Франции замороженные средства Центрального банка РФ удерживают коммерческие банки, в частности крупные учреждения. Поэтому в отличие от государственных ценных бумаг, которые хранятся в депозитарии Euroclear (Бельгия), эти частные активы имеют другие договоры и юридические обязательства.
Как сказано в публикации, Франция не возражает против предоставления помощи Украине в целом, но против вовлечения в процесс тех российских активов, которые находятся в частных финансовых учреждениях страны. Такая позиция объясняется юридической неопределенностью и рисками выплат бывшему владельцу - РФ.
Почему банки отказались
По данным FT, банки имеют контрактные обязательства перед предыдущим владельцем активов - РФ, в частности по выплате процентов. Передача средств может привести к юридическим претензиям со стороны Кремля.
Использование частных активов отличается от тех, что хранятся в Euroclear - законодательная и правовая база менее прозрачна, и это порождает вопрос о гарантиях для вкладчиков и самих стран ЕС.
Существует также и политический риск, ведь участие частных финансовых учреждений может вызвать критику со стороны части европейского бизнеса и инвесторов, которые опасаются, что подобные действия создадут прецедент вмешательства в частную собственность.
Что это означает для плана ЕС
Этот отказ - серьезный удар по плану Европейская комиссия (ЕК) по предоставлению так называемого "репарационного кредита" для Украины, обеспеченного замороженными российскими активами. Ведь Франция удерживает второй по размеру пул таких средств в странах ЕС.
Общая инициатива предусматривала, в частности, что активы, замороженные после полномасштабного вторжения РФ, могут быть частично или полностью использованы для финансирования потребностей Украины в 2026-2027 годах.
Впрочем, если значительная часть этих средств, например французские 18 млрд евро, останутся вне схемы, то сумма, доступная для кредита, существенно сократится. Это может снизить общий объем поддержки Украины и усложнить финансовое планирование в Брюсселе.
"Репарационный кредит" для Украины
Ранее Европейская комиссия предлагала использовать замороженные российские активы для обеспечения экстренного кредита Украине объемом 210 миллиардов евро.
При этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала принять решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине не единогласно, а простым большинством голосов стран-членов ЕС.
Ожидалось, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основное бремя гарантий: Германия - около 51,3 млрд евро, Франция - 34 млрд, Италия - 25,1 млрд.
Отметим, что США поддержали план ЕС по использованию замороженных активов России как инструмент урегулирования конфликта.
Напомним, Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины. Подробнее о том, какие есть варианты, можно узнать в материале РБК-Украина.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.