Сім країн ЄС закликають швидко використати росактиви для репарацій Україні
Прем’єри семи країн ЄС висловили підтримку "репараційному кредиту" для України із заморожених активів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.
Так, лідери Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції надіслали листи президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн напередодні саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня.
У документах підкреслюється, що механізм "репараційного кредиту" є "найбільш фінансово доцільним і політично реалістичним рішенням" на сьогоднішній день, яке гарантує право України на відшкодування збитків, завданих агресією РФ.
"Репараційний кредит є найфінансово здійсненним та політично реалістичним рішенням, яке водночас відображає фундаментальний принцип права України на компенсацію збитків, завданих агресією", - йдеться у листі.
Крім того, у листі наголошується, що реалізація кредиту дозволить зміцнити позиції України на переговорах.
Крім того, лідери семи країн, які підписали лист, не погоджуються з аналізом про те, що кредит може перешкоджати мирному врегулюванню: вони вважають, що ухвалення рішення щодо репараційного кредиту на наступному саміті ЄС поставить Україну "у сильнішу позицію для захисту себе та у кращу позицію для ведення переговорів про справедливий і тривалий мир".
Такий політичний месендж від Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції прозвучав напередодні саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня, на якому фінансові потреби України стануть головним питанням порядку денного.
Перепони у погодженні "репараційного кредиту"
Нагадаємо, що більшість заморожених російських активів зберігаються у Бельгії, уряд якої висловився проти використання цих коштів, аргументуючи це надмірними ризиками та можливим ускладненням мирного процесу.
Минулого тижня німецький канцлер Фрідріх Мерц особисто відвідав Брюссель, намагаючись переконати прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера підтримати ініціативу, однак очікуваних змін у позиції Бельгії під час робочої вечері за участю фон дер Ляйєн не відбулося.
Крім того, Франція заявила, що не готова включати до планованого "репараційного кредиту" для України ті активи РФ, які зберігаються у французьких приватних банках, а це близько 18 мільярдів євро.
При цьому очікувалося, що Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар гарантій: Німеччина - близько 51,3 млрд євро, Франція - 34 млрд, Італія - 25,1 млрд.
