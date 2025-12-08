Сім країн ЄС закликають швидко використати росактиви для репарацій Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

Так, лідери Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції надіслали листи президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн напередодні саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня.

У документах підкреслюється, що механізм "репараційного кредиту" є "найбільш фінансово доцільним і політично реалістичним рішенням" на сьогоднішній день, яке гарантує право України на відшкодування збитків, завданих агресією РФ.

"Репараційний кредит є найфінансово здійсненним та політично реалістичним рішенням, яке водночас відображає фундаментальний принцип права України на компенсацію збитків, завданих агресією", - йдеться у листі.