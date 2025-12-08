ЕС готовит Украине 210 миллиардов евро: Politico называет страны, которые возьмут на себя главное бремя

Европейская комиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия станут главными гарантами экстренного кредита для Украины объемом 210 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Согласно документам ЕК, гарантии стран рассчитываются на основе валового национального дохода, поэтому ожидается, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основное бремя по обеспечению экстренного кредита Украине.

Так, наибольшую долю, около 51,3 млрд евро должна взять на себя Германия. В свою очередь Франция должна будет обеспечить 34 млрд евро, а Италия - 25,1 млрд евро.

Такие обязательства позволят ЕК обеспечить поддержку всех стран-членов и получить одобрение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера для выделения кредита, который призван поддержать экономику Украины в 2026-2027 годах.

Документами ЕК также предусмотрено, что страны ЕС должны индивидуально предоставить миллиарды евро для гарантирования кредита объемом 210 миллиардов евро.

Предложенный механизм кредитования призван поддержать экономическую стабильность Украины и усилить финансовую помощь на фоне продолжающейся войны с Россией. ЕК ожидает, что решение по гарантиям будут приняты в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить своевременную реализацию программы.