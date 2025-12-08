ЕС готовит Украине 210 миллиардов евро: Politico называет страны, которые возьмут на себя главное бремя
Европейская комиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия станут главными гарантами экстренного кредита для Украины объемом 210 млрд евро за счет замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Согласно документам ЕК, гарантии стран рассчитываются на основе валового национального дохода, поэтому ожидается, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основное бремя по обеспечению экстренного кредита Украине.
Так, наибольшую долю, около 51,3 млрд евро должна взять на себя Германия. В свою очередь Франция должна будет обеспечить 34 млрд евро, а Италия - 25,1 млрд евро.
Такие обязательства позволят ЕК обеспечить поддержку всех стран-членов и получить одобрение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера для выделения кредита, который призван поддержать экономику Украины в 2026-2027 годах.
Документами ЕК также предусмотрено, что страны ЕС должны индивидуально предоставить миллиарды евро для гарантирования кредита объемом 210 миллиардов евро.
Предложенный механизм кредитования призван поддержать экономическую стабильность Украины и усилить финансовую помощь на фоне продолжающейся войны с Россией. ЕК ожидает, что решение по гарантиям будут приняты в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить своевременную реализацию программы.
Бельгия настаивает на распределении рисков
На сегодня в ЕС заморожено около 210 млрд евро российских суверенных активов, из которых 185 млрд евро хранятся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Местонахождение остальных 25 млрд евро официально не объявлено.
Бельгия не возражает против использования этих средств, однако правительство страны требует, чтобы другие страны ЕС распределили вышеупомянутые риски, ведь сумма наличных равна трети ВВП страны.
Отметим, что США поддержали план ЕС по использованию замороженных активов России как инструмент урегулирования конфликта.
