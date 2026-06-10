Харьков под массированным ударом: есть прилет в многоэтажку и пострадавшие
Российские войска утром 10 июня массированно атаковали Харьков. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По словам Терехова, попадание в многоэтажку произошло в Индустриальном районе города.
В результате удара вражеского дрона горят 1 и 2 этажи.
Известно о трех пострадавших, их количество и состояние уточняются.
По словам Синегубова, начиная с 9.00 утра зафиксировано попадание российских дронов в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах города.
Фото: дрон попал в многоэтажку в Харькове (t.me/synegubov)
Всего в Харькове пока известно о 6 пострадавших.
40-летний мужчина и женщины 38 и 76 лет получили острую реакцию на стресс в Немышлянском районе. Там вражеский беспилотник попал по автомобилю, медики оказали необходимую помощь.
Также враг попал дроном в автомобиль в Киевском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В результате удара по жилому дому в Индустриальном районе пострадали трое женщин: 23, 27 и 77 лет. Бригады медиков на месте, оказывают необходимую помощь.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 207 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
В частности, россияне атаковали дронами Харьков, известно о 26 ударах беспилотниками. Количество пострадавших постоянно растет, сейчас известно о пяти таких лицах.
Также этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в городе снова зафиксированы последствия и пострадал человек.