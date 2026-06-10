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Харьков под массированным ударом: есть прилет в многоэтажку и пострадавшие

10:56 10.06.2026 Ср
2 мин
Враг атаковал четыре района города
aimg Татьяна Степанова
Харьков под массированным ударом: есть прилет в многоэтажку и пострадавшие Иллюстративное фото: в Харькове дрон попал в многоэтажку (Getty Images)
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Российские войска утром 10 июня массированно атаковали Харьков. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Терехова, попадание в многоэтажку произошло в Индустриальном районе города.

В результате удара вражеского дрона горят 1 и 2 этажи.

Известно о трех пострадавших, их количество и состояние уточняются.

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По словам Синегубова, начиная с 9.00 утра зафиксировано попадание российских дронов в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах города.

Харьков под массированным ударом: есть прилет в многоэтажку и пострадавшие

Фото: дрон попал в многоэтажку в Харькове (t.me/synegubov)

Всего в Харькове пока известно о 6 пострадавших.

40-летний мужчина и женщины 38 и 76 лет получили острую реакцию на стресс в Немышлянском районе. Там вражеский беспилотник попал по автомобилю, медики оказали необходимую помощь.

Также враг попал дроном в автомобиль в Киевском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В результате удара по жилому дому в Индустриальном районе пострадали трое женщин: 23, 27 и 77 лет. Бригады медиков на месте, оказывают необходимую помощь.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 207 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

В частности, россияне атаковали дронами Харьков, известно о 26 ударах беспилотниками. Количество пострадавших постоянно растет, сейчас известно о пяти таких лицах.

Также этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в городе снова зафиксированы последствия и пострадал человек.

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