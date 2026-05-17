РФ атаковала Харьков дронами: повреждены более 10 авто, дома и освещение
Россия в ночь на 17 мая в очередной раз осуществила обстрел Харькова. На этот раз враг повредил авто, жилые дома и уличное освещение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
По его словам, россияне этой ночью атаковали город по меньшей мере двумя дронами. Один попал в Салтовском районе возле многоэтажек, обломки второго - упали в Киевском, и третий ударил по Холодногорскому.
Впоследствии мэр Харькова рассказал о первых деталях атаки в Салтовском районе:
"В результате попадания вражеского "Шахеда" произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения. В окружающих многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон. Также получила повреждения электросеть уличного освещения", - говорится в сообщении в 02:03.
Еще чуть позже Терехов написал, что враг ударил по Холодногорскому району. Она атаки дроном возник пожар.
Обновлено в 03:04
Терехов написал, что враг атаковал также дроном Основянский район. Кроме того, в Холодногорском районе из-за падения обломков выбиты окна в многоэтажке.
Обновлено в 03:48
По словам мэра, предварительно, обошлось без пострадавших.
Обстрелы Харькова
Напомним, утром 16 мая россияне также атаковали Харьков. Враг нанес удар дроном в Шевченковском районе, в результате чего были повреждены выходы из метро, контактная сеть электротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта.
Также мы писали, что враг нанес удар по Харькову 9 мая, когда между Украиной и РФ действовало перемирие. Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом