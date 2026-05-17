РФ атаковала Харьков дронами: повреждены более 10 авто, дома и освещение

Россия в ночь на 17 мая в очередной раз осуществила обстрел Харькова. На этот раз враг повредил авто, жилые дома и уличное освещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По его словам, россияне этой ночью атаковали город по меньшей мере двумя дронами. Один попал в Салтовском районе возле многоэтажек, обломки второго - упали в Киевском, и третий ударил по Холодногорскому.

Впоследствии мэр Харькова рассказал о первых деталях атаки в Салтовском районе:

"В результате попадания вражеского "Шахеда" произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения. В окружающих многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон. Также получила повреждения электросеть уличного освещения", - говорится в сообщении в 02:03.

Еще чуть позже Терехов написал, что враг ударил по Холодногорскому району. Она атаки дроном возник пожар.

Терехов написал, что враг атаковал также дроном Основянский район. Кроме того, в Холодногорском районе из-за падения обломков выбиты окна в многоэтажке.

По словам мэра, предварительно, обошлось без пострадавших.