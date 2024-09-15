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В Николаевской области из-за атаки дронов ночью повреждено предприятие и горели склады

Воскресенье 15 сентября 2024 07:48
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В Николаевской области из-за атаки дронов ночью повреждено предприятие и горели склады Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Над Николаевской областью этой ночью, 15 сентября, были сбиты несколько вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Из-за воздушной атаки противника в регионе было повреждено здание предприятия, а также был пожар на складах.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Чиновник рассказал, что пострадавших нет.

"В ночь на 15 сентября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БПЛА типа "Shahed 131/136", - написал глава ОВА в своем Telegram.

Он отметил, что в результате боевой работы и падения обломков сбитых беспилотников было "повреждение на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе".

Чиновник добавил, что также возник пожар на складских помещениях.

Кроме того, передал руководитель администрации, в Николаевском районе этой ночью, 2:28, под атаку со стороны российских захватчиков попала Куцурубская община и ее акватория. Для ударов враг применил FPV-дроны.

"Также сегодня ночью, в 01:34, враг совершил артиллерийский обстрел общины. Пострадавших нет", - проинформировал Ким.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области этой ночью работала ПВО из-за фиксации разведывательного беспилотника российских оккупантов.

Также напомним, в ночь на 13 сентября в Николаеве из-за "Шахедной" атаки возник пожар. Тогда обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территорию продовольственного предприятия.

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Николаевская область Атака дронов
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