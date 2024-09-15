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В Харькове из-за ночной атаки РФ повреждена поликлиника, был пожар в учебном заведении

Харьков, Воскресенье 15 сентября 2024 07:15
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В Харькове из-за ночной атаки РФ повреждена поликлиника, был пожар в учебном заведении Фото: стали известны последствия российских обстрелов Харькова ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове из-за вражеской воздушной атаки, нанесенной российскими оккупантами в ночь на 15 сентября, было повреждено здание поликлиники и произошел пожар в учебном заведении. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Чиновник утром раскрыл детали попаданий в городе в результате российских обстрелов ночью.

"15 сентября примерно в 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района. Повреждено остекление здания поликлиники", - рассказал он.

Также руководитель ОВА отметил, что примерно за час до этого, 14 сентября в 23:20, росармия запустила две управляемые авиабомбы для атаки. В Харькове из-за этого обстрела возник пожар в здании учебного заведения, а также горела трава в Киевском районе.

"К счастью, без пострадавших. Спасибо всем экстренным службам, которые ликвидировали последствия попаданий", - рассказал чиновник.

Ночной обстрел Харькова

Ранее сообщалось, что поздно вечером 14 сентября в Харькове раздалось несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки. Позже местные власти рассказали, что прилеты были в Киевском районе. Данные о пострадавших не поступали.

Также в ОВА проинформировали, что российские захватчики нанесли удар по меньшей мере двумя управляемыми авиабомбами. На месте фиксировалось возгорание нежилых помещений.

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