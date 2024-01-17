Силы ПВО сбили 4 беспилотника в Днепропетровской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram .

Начальник областной военной администрации отметил, что были уничтожены четыре "Шахеда" в Павлоградском районе Днепропетровской области.

"Спасибо, ПВК Восток", - добавил он.

Атака дронов

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе сегодня вечером, 17 января.

Взрывы раздавались в Сумах. В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".

Атака РФ по Украине

В ночь на 17 января российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. В Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что враг нанес по городу удары дронами-камикадзе.