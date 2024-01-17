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Силы ПВО сбили 4 беспилотника в Днепропетровской области

Днепропетровская область, Среда 17 января 2024 23:22
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Силы ПВО сбили 4 беспилотника в Днепропетровской области Фото: ПВО сбила 4 дрона в Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками сегодня вечером, 17 января. Силы ПВО уничтожили 4 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Начальник областной военной администрации отметил, что были уничтожены четыре "Шахеда" в Павлоградском районе Днепропетровской области.

"Спасибо, ПВК Восток", - добавил он.

Атака дронов

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе сегодня вечером, 17 января.

Взрывы раздавались в Сумах. В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".

Атака РФ по Украине

В ночь на 17 января российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. В Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что враг нанес по городу удары дронами-камикадзе.

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Днепропетровская область ПВО атака дронов
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