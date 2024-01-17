Силы ПВО сбили 4 беспилотника в Днепропетровской области
Российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками сегодня вечером, 17 января. Силы ПВО уничтожили 4 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
Начальник областной военной администрации отметил, что были уничтожены четыре "Шахеда" в Павлоградском районе Днепропетровской области.
"Спасибо, ПВК Восток", - добавил он.
Атака дронов
Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе сегодня вечером, 17 января.
Взрывы раздавались в Сумах. В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".
Атака РФ по Украине
В ночь на 17 января российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. В Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что враг нанес по городу удары дронами-камикадзе.
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