Сили ППО збили 4 безпілотники у Дніпропетровській області
Російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками сьогодні ввечері, 17 січня. Сили ППО знищили 4 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що було знищено чотири "Шахеди" у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
"Дякую, ПвК Схід", - додав він.
Атака дронів
Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе сьогодні ввечері, 17 січня.
Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомили, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди".
Атака РФ по Україні
У ніч проти 17 січня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. В Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що ворог завдав по місту ударів дронами-камікадзе.
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