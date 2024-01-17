Войска РФ ударили по Одессе "Шахедами": возникли возгорания, есть раненый

Российские войска нанесли удар дронами-камикадзе типа "Шахед" по Одессе. В результате возникло несколько возгораний, также есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры", - заявил Кипер.

По его словам, в городе зафиксировано несколько возгораний, также имеются пострадавшие среди гражданского населения. Данные об их количестве уточняются.

Позже Кипер отметил, что ранения получил один человек. Сообщается, что 62-летний мужчина получил осколочное ранение, медики оказывают всю необхідимую помощь.

Враг атакует Одессу "Шахедами"

Россияне с появлением в их арсенале дронов-камикадзе регулярно применяют "Шахеды" для ударов по Одессе и региону. Отмечается, что войска РФ пытаются ударить по объектам портовой инфраструктуры, зерновым терминалам, а также больницам и жилым домам.

Так, сегодня ночью, 17 января, в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Перед этим российские войска атаковали Одесскую область поздно вечером 7 января. В результате атаки начался пожар из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников.