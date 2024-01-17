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В Одессе были слышны взрывы

Среда 17 января 2024 01:45
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В Одессе были слышны взрывы Фото: в Одессе были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе прозвучала серия громких взрывов сегодня поздно ночью, 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Одессы и региона с Черного моря движутся несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Также перед взрывами жителей города призвали проследовать в укрытия.

О последствиях взрывов, которые были слышны в городе, ничего не сообщалось

Атаки "Шахедами" Одесской области

Российские войска регулярно применяют дроны-камикадзе типа "Шахед" для ударов по Одессе и области. В частности, враг атакует объекты портовой инфраструктуры, зерновые терминалы, логистические центры и пр.

Так, российские войска поздно вечером 7 января атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в Одесской области прогремели взрывы, в результате атаки начался пожар из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников. В регионе работала ПВО. Как стало известно позже, российские войска запустили по Украине 8 дронов типа "Shahed-131/136".

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