В Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги
В Сумах сегодня вечером, 17 января, раздались звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы Украины и Сумскую ОВА.
Отмечается, что в городе раздались звуки взрывов. Ранее в Сумах и области была объявлена тревога.
Позже Воздушные силы сообщили, что в районе города был зафиксирован вражеский дрон.
ПВО отработала по дронам
В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".
Атака России по Украине
Ранее Воздушные силы сообщали, что российские войска запустили по территории Украины для атаки дроны-камикадзе вечером, 17 января. В некоторых областях объявлена воздушная тревога
В ночь на 17 января российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. В Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что враг нанес по городу удары дронами-камикадзе.
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