ua en ru
Ср, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги

Сумы, Среда 17 января 2024 21:05
UA EN RU
В Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги Архивное фото: В Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сумах сегодня вечером, 17 января, раздались звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы Украины и Сумскую ОВА.

Отмечается, что в городе раздались звуки взрывов. Ранее в Сумах и области была объявлена тревога.

Позже Воздушные силы сообщили, что в районе города был зафиксирован вражеский дрон.

ПВО отработала по дронам

В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".

Атака России по Украине

Ранее Воздушные силы сообщали, что российские войска запустили по территории Украины для атаки дроны-камикадзе вечером, 17 января. В некоторых областях объявлена воздушная тревога

В ночь на 17 января российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. В Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что враг нанес по городу удары дронами-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумы Война в Украине
NEWS
"Стратегическая пауза". Что происходит на границе с Польшей и когда Румыния снимет блокаду
"Стратегическая пауза". Что происходит на границе с Польшей и когда Румыния снимет блокаду
DAILY
"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие