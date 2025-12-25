ua en ru
Продвигаются ли россияне на Сумщине после прорыва в Грабовское: что говорят в ГПСУ

Сумская область, Четверг 25 декабря 2025 09:42
Продвигаются ли россияне на Сумщине после прорыва в Грабовское: что говорят в ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

После прорыва в Грабовское российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Сумской области, однако им это не удается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что Грабовское в Краснопольской громаде находится непосредственно на линии границы. И таких населенных пунктов достаточно много.

"Что касается россиян, которые зашли туда и пытаются продвинуться вглубь территории нашего государства, то ничего им не удается, потому что все составляющие Сил обороны и подразделения Вооруженных сил, и подразделения Государственной пограничной службы не дают врагу это сделать, применяя и артиллерию, и беспилотные летательные аппараты", - рассказал он.

Однако, по словам спикера, на момент, когда враг начал осуществлять такие действия, украинским воинам пришлось отойти с некоторых позиций.

"И в то же время еще раз отмечу, продвинуться за пределы этого населенного пункта, противнику не удается и по нему наносится огневое поражение и удерживаются те позиции, на которых находятся наши военнослужащие", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в пределах Хотинской и Юнаковской громад Сумщины враг также проявляет свою определенную активность относительно попыток атаковать позиции украинских воинов.

"Но активность сейчас значительно меньше и достичь каких-то результатов противник также не может", - отметил спикер.

Прорыв россиян в Грабовское

Напомним, 18 декабря российские оккупанты зашли в село Грабовское Сумской области, которое расположено непосредственно на линии границы с РФ, и вывезли оттуда около 50 местных жителей на территорию России. В основном это были пожилые люди, которые отказывались от эвакуации.

Оккупанты сначала собрали людей в помещении местной церкви, после чего в течение нескольких часов вывезли их в РФ. Также вместе с гражданскими попали в плен 13 украинских военнослужащих.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Россияне фактически похитили людей и вывезли их на свою территорию. Украина выдвинула россиянам требование вернуть похищенных гражданских.

По данным ВСУ, российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. Там сейчас до сотни россиян: это не так называемая "элитка" российской армии, но и не вчерашние "мобики", которые не знают, как воевать. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

Война в Украине
