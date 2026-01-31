Силы обороны отбили 135 атак за сутки, треть на Покровск: Генштаб обновил сводку

Сегодня на фронте произошло 135 боевых столкновений, украинские военные отбили большинство атак противника. Наиболее напряженной остается линия обороны на Южно-Слобожанском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 16:00 31 января 2026 года российские войска активизировали обстрелы и попытки наступления по всей линии фронта. Всего за сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.
Северо-Слобожанское и Курское направления: враг совершил одну попытку наступления и 48 обстрелов, два из которых - реактивными системами залпового огня.
Южно-Слобожанское направление: 14 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки, четыре боестолкновения продолжаются.
Купянское направление: шесть боестолкновений возле Петропавловки и Новоплатоновки, три продолжаются.
Лиманское направление: украинские войска отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются.
Славянское направление: пять попыток продвижения врага, два боестолкновения продолжаются.
Краматорское направление: атак не зафиксировано.
Константиновское направление: 29 наступательных действий, три продолжаются.
Покровское направление: россияне совершили 51 атаку, украинские защитники отбили 47.
Александровское направление: пять атак, авиаудар понесла Маломихайловка.
Гуляйпольское направление: 18 атак, шесть боестолкновений продолжаются; авиаудары по Верхней Терсе.
Ореховское направление: две атаки врага.
Приднепровское направление: наступательных действий не зафиксировано.
Украинские войска истощают противника вдоль всей линии фронта и в тылу.
Напомним, войска РВ осуществили механизированное наступление на село Гришино в районе Покровского направления, однако Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов.
Бои в районе населенного пункта продолжаются. Оккупанты пытаются увеличить давление, меняя тактику ведения боевых действий на этом участке фронта.
Поселок Гришино расположен к северу от Покровской агломерации. Предыдущая попытка штурма этого населенного пункта состоялась 10 декабря.
Также на Покровском направлении российские войска продолжают пытаться прорвать украинские оборонительные рубежи, используя тактику "просачивания".