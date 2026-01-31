Сили оборони відбили 135 атак за добу, третина на Покровськ: Генштаб оновив зведення

Станом на 16:00 31 січня 2026 року російські війська активізували обстріли та спроби наступу по всій лінії фронту. Всього за добу зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: ворог здійснив одну спробу наступу та 48 обстрілів, два з яких - реактивними системами залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: 14 атак у районах Вовчанська, Стариці та Приліпки, чотири боєзіткнення тривають.

Куп’янський напрямок: шість боєзіткнень біля Петропавлівки та Новоплатонівки, три тривають.

Лиманський напрямок: українські війська відбили 18 атак, два боєзіткнення тривають.

Слов’янський напрямок: п’ять спроб просування ворога, два боєзіткнення тривають.

Краматорський напрямок: атак не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: 29 наступальних дій, три тривають.

Покровський напрямок: росіяни здійснили 51 атаку, українські захисники відбили 47.

Олександрівський напрямок: п’ять атак, авіаудар зазнала Маломихайлівка.

Гуляйпільський напрямок: 18 атак, шість боєзіткнень тривають; авіаудари по Верхній Терсі.

Оріхівський напрямок: дві атаки ворога.

Придніпровський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії фронту та у тилу.