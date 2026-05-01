RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Ротации на фронте Атака на Тернополь Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Силы обороны ударили по самолетам Су-57 и Су-34 на аэродроме в глубоком тылу России

15:31 01.05.2026 Пт
2 мин
Удар произведен за 1700 км от Украины
aimg Анастасия Никончук
Фото: Су-57 (GettyImages)

В Генштабе подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на удаленном аэродроме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Поражены самолеты Су-57 та Су-34

Украинские военные подтвердили результаты действий, направленных на ослабление возможностей противника наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины. Речь идет об атаке на авиационную технику РФ.

Удар по аэродрому в Челябинской области

По имеющейся информации, 25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол, расположенном в Челябинской области РФ, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили несколько истребителей Су-57, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34.

Расстояние до цели и последствия

Отмечается, что объекты находились примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины, что свидетельствует о значительной дальности операции. При этом уровень повреждений авиационной техники в настоящее время уточняется.

Напоминаем, что в сети появились свежие фотографии, на которых зафиксированы последствия удара по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу на территории России.

Отметим, что в ночь на 1 мая российские силы вновь применили беспилотники для атаки по Одессе, в результате чего были повреждены многоэтажные дома и вспыхнули пожары.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генштаб ВСУВооруженные силы УкраиныВойна в Украине