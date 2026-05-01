Силы обороны ударили по самолетам Су-57 и Су-34 на аэродроме в глубоком тылу России

В Генштабе подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на удаленном аэродроме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Украинские военные подтвердили результаты действий, направленных на ослабление возможностей противника наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины. Речь идет об атаке на авиационную технику РФ.
По имеющейся информации, 25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол, расположенном в Челябинской области РФ, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили несколько истребителей Су-57, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34.
Отмечается, что объекты находились примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины, что свидетельствует о значительной дальности операции. При этом уровень повреждений авиационной техники в настоящее время уточняется.
Отметим, что в ночь на 1 мая российские силы вновь применили беспилотники для атаки по Одессе, в результате чего были повреждены многоэтажные дома и вспыхнули пожары.