UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Ротації на фронті Атака на Тернопіль Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили оборони вдарили по літаках Су-57 і Су-34 на аеродромі в глибокому тилу Росії

15:31 01.05.2026 Пт
2 хв
Удар зроблено за 1700 км від України
aimg Анастасія Никончук
Фото: Су-57 (GettyImages)

У Генштабі підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Читайте також: "Туапсе 4.0": у "Мадяра" заявили про зниження потужностей НПЗ після нової атаки

Уражено літаки Су-57 та Су-34

Українські військові підтвердили результати дій, спрямованих на послаблення можливостей противника завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на території України. Йдеться про атаку на авіаційну техніку РФ.

Удар по аеродрому в Челябінській області

За наявною інформацією, 25 квітня 2026 року на аеродромі Шагол, розташованому в Челябінській області РФ, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили кілька винищувачів Су-57, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34.

Відстань до цілі та наслідки

Зазначається, що об'єкти перебували приблизно за 1700 кілометрів від державного кордону України, що свідчить про значну дальність операції. При цьому рівень пошкоджень авіаційної техніки наразі уточнюється.

Нагадуємо, що в мережі з'явилися свіжі фотографії, на яких зафіксовано наслідки удару по Туапсинському нафтопереробному заводу на території Росії.

Зазначимо, що в ніч на 1 травня російські сили знову застосували безпілотники для атаки по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхові будинки та спалахнули пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Генштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниВійна в Україні