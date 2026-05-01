Сили оборони вдарили по літаках Су-57 і Су-34 на аеродромі в глибокому тилу Росії

Уражено літаки Су-57 та Су-34

Українські військові підтвердили результати дій, спрямованих на послаблення можливостей противника завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на території України. Йдеться про атаку на авіаційну техніку РФ.

Удар по аеродрому в Челябінській області

За наявною інформацією, 25 квітня 2026 року на аеродромі Шагол, розташованому в Челябінській області РФ, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили кілька винищувачів Су-57, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34.

Відстань до цілі та наслідки

Зазначається, що об'єкти перебували приблизно за 1700 кілометрів від державного кордону України, що свідчить про значну дальність операції. При цьому рівень пошкоджень авіаційної техніки наразі уточнюється.